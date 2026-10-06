Avant d’en­voyer une balle sur un spec­ta­teur et de se faire disqua­li­fier en demi‐finales de l’ATP 500 de Pékin contre Novak Djokovic, Daniil Medvedev, malmené sur les points impor­tants, a décidé de se lancer dans une imita­tion du Serbe, qui laisse souvent appa­raître sa souf­france après des points éprou­vants.

Une atti­tude qui n’a pas du tout plu à la jour­na­liste Marcela Linhares, suivi par plus de 24 000 abonnés sur le réseau social X.

Djokovic merece muito mais respeito do que isso.Essas imita­ções do Medvedev passaram dos limites pra mim.Desabafa nas redes sociais, fala na cole­tiva de imprensa, conversa com o adversário, mas acho feião ter essa postura daí em quadra. https://t.co/jL13NMR1tA — Marcela Linhares (@ma__linharess) October 5, 2026

« Djokovic mérite bien plus de respect que ça. Ces imita­tions de Medvedev ont dépassé les bornes à mes yeux. Il peut se défouler sur les réseaux sociaux, s’ex­primer lors de la confé­rence de presse, discuter avec son adver­saire, mais je trouve que c’est de mauvais goût d’adopter ce genre d’at­ti­tude sur le court. »