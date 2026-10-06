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« Djokovic mérite bien plus de respect que ça. Ces imita­tions de Medvedev ont dépassé les bornes »

Par
Baptiste Mulatier
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Avant d’en­voyer une balle sur un spec­ta­teur et de se faire disqua­li­fier en demi‐finales de l’ATP 500 de Pékin contre Novak Djokovic, Daniil Medvedev, malmené sur les points impor­tants, a décidé de se lancer dans une imita­tion du Serbe, qui laisse souvent appa­raître sa souf­france après des points éprou­vants

Une atti­tude qui n’a pas du tout plu à la jour­na­liste Marcela Linhares, suivi par plus de 24 000 abonnés sur le réseau social X. 

« Djokovic mérite bien plus de respect que ça. Ces imita­tions de Medvedev ont dépassé les bornes à mes yeux. Il peut se défouler sur les réseaux sociaux, s’ex­primer lors de la confé­rence de presse, discuter avec son adver­saire, mais je trouve que c’est de mauvais goût d’adopter ce genre d’at­ti­tude sur le court. »

Publié le mardi 6 octobre 2026 à 09:44

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

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