Avant d’envoyer une balle sur un spectateur et de se faire disqualifier en demi‐finales de l’ATP 500 de Pékin contre Novak Djokovic, Daniil Medvedev, malmené sur les points importants, a décidé de se lancer dans une imitation du Serbe, qui laisse souvent apparaître sa souffrance après des points éprouvants.
Une attitude qui n’a pas du tout plu à la journaliste Marcela Linhares, suivi par plus de 24 000 abonnés sur le réseau social X.
Djokovic merece muito mais respeito do que isso.Essas imitações do Medvedev passaram dos limites pra mim.Desabafa nas redes sociais, fala na coletiva de imprensa, conversa com o adversário, mas acho feião ter essa postura daí em quadra. https://t.co/jL13NMR1tA— Marcela Linhares (@ma__linharess) October 5, 2026
« Djokovic mérite bien plus de respect que ça. Ces imitations de Medvedev ont dépassé les bornes à mes yeux. Il peut se défouler sur les réseaux sociaux, s’exprimer lors de la conférence de presse, discuter avec son adversaire, mais je trouve que c’est de mauvais goût d’adopter ce genre d’attitude sur le court. »
Publié le mardi 6 octobre 2026 à 09:44