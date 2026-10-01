Alors que le service faisait plutôt partie de ses points « faibles » dans la première partie de sa carrière, Novak Djokovic est depuis devenu l’un des tous meilleurs serveurs du circuit.
Un coup qui l’a une nouvelle fois permis de s’en sortir en deux sets lors de son entrée en lice face à Nuno Borges sur l’ATP 500 de Pékin. C’est notamment ce qu’il a déclaré en conférence de presse d’après match.
« Oui, bien sûr, bien servir, gagner des points gratuits sur première balle et réussir un pourcentage élevé de premières balles facilite grandement le jeu. C’est indéniable. Je pense que lorsque j’ai eu un peu de mal physiquement dans le deuxième set, j’avais vraiment besoin de mon service. J’ai réussi à le retrouver. Ça m’a vraiment aidé dans les moments cruciaux. À ce niveau, avoir un service puissant, un service plus un, et être efficace dans ce domaine, c’est un atout considérable. On peut alors se permettre d’être un peu plus agressif sur les jeux de retour, ce que je fais. Enfin, j’essaie de le faire. »
Publié le jeudi 1 octobre 2026 à 16:40