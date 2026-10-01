Alors que le service faisait plutôt partie de ses points « faibles » dans la première partie de sa carrière, Novak Djokovic est depuis devenu l’un des tous meilleurs serveurs du circuit.

Un coup qui l’a une nouvelle fois permis de s’en sortir en deux sets lors de son entrée en lice face à Nuno Borges sur l’ATP 500 de Pékin. C’est notam­ment ce qu’il a déclaré en confé­rence de presse d’après match.

« Oui, bien sûr, bien servir, gagner des points gratuits sur première balle et réussir un pour­cen­tage élevé de premières balles faci­lite gran­de­ment le jeu. C’est indé­niable. Je pense que lorsque j’ai eu un peu de mal physi­que­ment dans le deuxième set, j’avais vrai­ment besoin de mon service. J’ai réussi à le retrouver. Ça m’a vrai­ment aidé dans les moments cruciaux. À ce niveau, avoir un service puis­sant, un service plus un, et être effi­cace dans ce domaine, c’est un atout consi­dé­rable. On peut alors se permettre d’être un peu plus agressif sur les jeux de retour, ce que je fais. Enfin, j’es­saie de le faire. »