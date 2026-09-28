Novak Djokovic n’est pas venu en Chine pour faire un jubilé.

Présent sur l’ATP 500 de Pékin (du 30 septembre au 6 octobre) pour la première fois depuis 2015, le Serbe, inter­rogé en confé­rence de presse d’avant tournoi sur la notion de plaisir, a clai­re­ment annoncé la couleur sur ses inten­tions : il veut gagner.

« Je ne joue pas unique­ment pour le plaisir. Je pour­rais disputer des matchs d’exhibition juste pour profiter du public. Je parti­cipe à un tournoi profes­sionnel parce que je veux aussi gagner. C’est en fait ma moti­va­tion première : essayer en perma­nence de riva­liser et de battre l’adversaire qui se trouve de l’autre côté du filet ce jour‐là, et tenter d’aller le plus loin possible dans un tournoi. Bien sûr, si l’on peut en plus disputer un tournoi dans un endroit où l’on se sent bien, que ce soit au niveau des condi­tions, du soutien du public ou de l’ambiance, alors tout cela contribue bien sûr à une perfor­mance encore meilleure. J’ai toujours des attentes envers moi‐même. Compte tenu du parcours que j’ai eu, je ne peux pas me contenter des premiers tours d’un tournoi et m’en satis­faire. Je vise toujours les dernières phases d’un tournoi, quel qu’il soit. Ce n’est pas diffé­rent aujourd’hui, et ce sera toujours ainsi tant que je concourrai au plus haut niveau. »