Une fois de plus dans l’histoire du tennis moderne, Novak Djokovic et Rafael Nadal se tiennent tête.

Après sa victoire en huitièmes de finale, Novak Djokovic égale Rafael Nadal dans une statis­tique, et elle n’est pas des moindres.

⭐️ STAT POUR LÉGENDES : Novak Djokovic égale Rafael Nadal pour le meilleur début dans un même tournoi chez les hommes à l’ère Open. 🤯



🇪🇸 Rafael Nadal à Roland‐Garros : 31–0

🇷🇸 Novak Djokovic à Pékin : 31–0 pic.twitter.com/CDH98xIne8 — Univers Tennis 🎾 (@UniversTennis) October 2, 2026

D’après nos confrères d’Univers Tennis, le Serbe décroche sa 31e victoire à Pékin et égale ainsi le Taureau de Manacor pour le meilleur début dans un même tournoi, avec, pour l’Espagnol, 31 victoires à Roland‐Garros.

Une statis­tique impres­sion­nante qui met en avant la longé­vité au plus haut niveau des deux cham­pions, déten­teurs à eux deux de 46 titres du Grand Chelem.