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Djokovic rejoint Nadal dans les livres d’histoire à Pékin

Par
Henri Touchard
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Une fois de plus dans l’histoire du tennis moderne, Novak Djokovic et Rafael Nadal se tiennent tête.

Après sa victoire en huitièmes de finale, Novak Djokovic égale Rafael Nadal dans une statis­tique, et elle n’est pas des moindres.

D’après nos confrères d’Univers Tennis, le Serbe décroche sa 31e victoire à Pékin et égale ainsi le Taureau de Manacor pour le meilleur début dans un même tournoi, avec, pour l’Espagnol, 31 victoires à Roland‐Garros.

Une statis­tique impres­sion­nante qui met en avant la longé­vité au plus haut niveau des deux cham­pions, déten­teurs à eux deux de 46 titres du Grand Chelem.

Publié le vendredi 2 octobre 2026 à 19:40

A propos de l’auteur

Henri Touchard

Journaliste / Rédacteur chez We Love Tennis.

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