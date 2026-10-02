Une fois de plus dans l’histoire du tennis moderne, Novak Djokovic et Rafael Nadal se tiennent tête.
Après sa victoire en huitièmes de finale, Novak Djokovic égale Rafael Nadal dans une statistique, et elle n’est pas des moindres.
D’après nos confrères d’Univers Tennis, le Serbe décroche sa 31e victoire à Pékin et égale ainsi le Taureau de Manacor pour le meilleur début dans un même tournoi, avec, pour l’Espagnol, 31 victoires à Roland‐Garros.
Une statistique impressionnante qui met en avant la longévité au plus haut niveau des deux champions, détenteurs à eux deux de 46 titres du Grand Chelem.
Publié le vendredi 2 octobre 2026 à 19:40