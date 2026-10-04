En conférence de presse après sa grosse victoire contre Alexander Zverev en quarts de finale de l’ATP 500 de Pékin, Novak Djokovic a expliqué sa stratégie de jeu face au récent vainqueur de Roland‐Garros et de l’US Open.
« C’est probablement l’un des deux meilleurs matchs que j’ai disputés cette année, avec celui contre Sinner en demi‐finale de l’Open d’Australie. Je suis évidemment ravi d’avoir battu celui qui est sans doute le meilleur joueur du monde en ce moment. Sascha enchaîne les performances incroyables depuis un certain temps. Il a toujours fait partie des meilleurs joueurs. Nous savions que ce n’était qu’une question de temps avant qu’il ne remporte son premier titre du Grand Chelem. Il l’a fait cette année avec même deux titres. Avec l’énorme confiance dont il fait preuve et son service puissant, c’est un adversaire très difficile à affronter. Lorsque des occasions se présentent, ce qui est très rare, il faut en tirer parti. Je pense que c’est ce que j’ai fait. À 5–4 dans le deuxième set, à 5–4 dans le troisième, prêt au service, j’ai enchaîné de bons points, j’ai saisi mes chances, et cela a suffi pour remporter le match. Évidemment, il a fallu que beaucoup de choses se passent pour que je me retrouve dans cette position. J’essayais de profiter de chaque balle courte pour monter au filet et lui mettre la pression, varier mon jeu, monter au filet, être agressif. J’ai parfois joué un tennis à haut risque, mais je devais le faire, sinon il aurait été très difficile de gagner. »
Novak Djokovic doit maintenant récupérer physiquement avant de retrouver une autre vieille connaissance en demi‐finales : Daniil Medvedev.
Publié le dimanche 4 octobre 2026 à 18:05