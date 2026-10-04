En confé­rence de presse après sa grosse victoire contre Alexander Zverev en quarts de finale de l’ATP 500 de Pékin, Novak Djokovic a expliqué sa stra­tégie de jeu face au récent vain­queur de Roland‐Garros et de l’US Open.

« C’est proba­ble­ment l’un des deux meilleurs matchs que j’ai disputés cette année, avec celui contre Sinner en demi‐finale de l’Open d’Australie. Je suis évidem­ment ravi d’avoir battu celui qui est sans doute le meilleur joueur du monde en ce moment. Sascha enchaîne les perfor­mances incroyables depuis un certain temps. Il a toujours fait partie des meilleurs joueurs. Nous savions que ce n’était qu’une ques­tion de temps avant qu’il ne remporte son premier titre du Grand Chelem. Il l’a fait cette année avec même deux titres. Avec l’énorme confiance dont il fait preuve et son service puis­sant, c’est un adver­saire très diffi­cile à affronter. Lorsque des occa­sions se présentent, ce qui est très rare, il faut en tirer parti. Je pense que c’est ce que j’ai fait. À 5–4 dans le deuxième set, à 5–4 dans le troi­sième, prêt au service, j’ai enchaîné de bons points, j’ai saisi mes chances, et cela a suffi pour remporter le match. Évidemment, il a fallu que beau­coup de choses se passent pour que je me retrouve dans cette posi­tion. J’essayais de profiter de chaque balle courte pour monter au filet et lui mettre la pres­sion, varier mon jeu, monter au filet, être agressif. J’ai parfois joué un tennis à haut risque, mais je devais le faire, sinon il aurait été très diffi­cile de gagner. »

Novak Djokovic doit main­te­nant récu­pérer physi­que­ment avant de retrouver une autre vieille connais­sance en demi‐finales : Daniil Medvedev.