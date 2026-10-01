La Laver Cup est en train de faire des dégâts consi­dé­rables auprès des joueurs qui y ont participé.

C’est notam­ment le cas de Flavio Cobolli, membre de Team Rurope ce week‐end à Londres, qui s’est sèche­ment incliné au premier tour de l’ATP 500 de Pékin face à Roman Safiullin (6−3, 6–2, en 1h25.

De passage en confé­rence de presse d’après match, l’ac­tuel 7e joueur mondial n’a pas cherché d’ex­cuse tout en recon­nais­sant la supé­rio­rité de son adversaire.

Q. Comment expliquez‐vous le dérou­le­ment du match d’au­jourd’hui ? Quel a été le moment décisif ?

FLAVIO COBOLLI : Je pense que je n’ai rien à expli­quer aujourd’hui. Je veux dire, ça a été un match diffi­cile pour moi, d’abord à cause des condi­tions – ça ne m’a pas beau­coup aidé –, mais aussi à cause du niveau auquel j’ai joué. Je pense que ce n’est pas mon niveau. Oui, tout le monde n’a peut‐être pas compris à quel point Roman est bon, surtout aujourd’hui. Il faut l’accepter. Pour moi, ça a été un match diffi­cile, mais pas pour lui. C’était comme ça aujourd’hui. Je dois l’accepter.