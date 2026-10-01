La Laver Cup est en train de faire des dégâts considérables auprès des joueurs qui y ont participé.
C’est notamment le cas de Flavio Cobolli, membre de Team Rurope ce week‐end à Londres, qui s’est sèchement incliné au premier tour de l’ATP 500 de Pékin face à Roman Safiullin (6−3, 6–2, en 1h25.
De passage en conférence de presse d’après match, l’actuel 7e joueur mondial n’a pas cherché d’excuse tout en reconnaissant la supériorité de son adversaire.
Q. Comment expliquez‐vous le déroulement du match d’aujourd’hui ? Quel a été le moment décisif ?
FLAVIO COBOLLI : Je pense que je n’ai rien à expliquer aujourd’hui. Je veux dire, ça a été un match difficile pour moi, d’abord à cause des conditions – ça ne m’a pas beaucoup aidé –, mais aussi à cause du niveau auquel j’ai joué. Je pense que ce n’est pas mon niveau. Oui, tout le monde n’a peut‐être pas compris à quel point Roman est bon, surtout aujourd’hui. Il faut l’accepter. Pour moi, ça a été un match difficile, mais pas pour lui. C’était comme ça aujourd’hui. Je dois l’accepter.
Publié le jeudi 1 octobre 2026 à 15:15