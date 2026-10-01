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Flavio Cobolli, victime de la compé­ti­tion de Roger Federer : « Je n’ai rien à expli­quer aujourd’hui. Ce n’est pas mon niveau »

Par
Thomas S
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La Laver Cup est en train de faire des dégâts consi­dé­rables auprès des joueurs qui y ont participé. 

C’est notam­ment le cas de Flavio Cobolli, membre de Team Rurope ce week‐end à Londres, qui s’est sèche­ment incliné au premier tour de l’ATP 500 de Pékin face à Roman Safiullin (6−3, 6–2, en 1h25. 

De passage en confé­rence de presse d’après match, l’ac­tuel 7e joueur mondial n’a pas cherché d’ex­cuse tout en recon­nais­sant la supé­rio­rité de son adversaire. 

Q. Comment expliquez‐vous le dérou­le­ment du match d’au­jourd’hui ? Quel a été le moment décisif ?
FLAVIO COBOLLI : Je pense que je n’ai rien à expli­quer aujourd’hui. Je veux dire, ça a été un match diffi­cile pour moi, d’abord à cause des condi­tions – ça ne m’a pas beau­coup aidé –, mais aussi à cause du niveau auquel j’ai joué. Je pense que ce n’est pas mon niveau. Oui, tout le monde n’a peut‐être pas compris à quel point Roman est bon, surtout aujourd’hui. Il faut l’accepter. Pour moi, ça a été un match diffi­cile, mais pas pour lui. C’était comme ça aujourd’hui. Je dois l’accepter.

Publié le jeudi 1 octobre 2026 à 15:15

A propos de l’auteur

Thomas S

Préférant sacri­fier des après‐midis dehors avec les copains pour suivre Roland‐Garros à la TV, Thomas a toujours eu le désir de vivre de sa passion. C’est par l’écri­ture et le jour­na­lisme qu’il concré­tise son rêve en inté­grant la rédac­tion de We Love Tennis en avril 2017 en tant que pigiste, avant de devenir rédac­teur en chef en août 2021. Une aven­ture vouée à se pour­suivre aussi long­temps que possible.

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