Alors qu’il devait affronter Alex Molcan ce jeudi au premier tour de l’ATP 500 de Pékin, Arthur Rinderknech a fina­le­ment déclaré forfait.

Selon les infor­ma­tions de L’Équipe , le 33e joueur mondial souf­fri­rait d’une bles­sure abdominale.

Ce forfait inter­vient au mauvais moment pour le Français, qui s’ap­prête à disputer le Masters 1000 de Shanghai (du 7 au 18 octobre). Il y aura de précieux points à défendre après son parcours excep­tionnel de l’an dernier, marqué par une finale perdue face à son cousin Valentin Vacherot.

Reste désor­mais à savoir si Rinderknech aura le temps de récu­pérer avant ce rendez‐vous impor­tant pour son clas­se­ment. À défaut, il pour­rait perdre de nombreux points et voir sa place dans le top 50 menacée d’ici à la fin du mois d’octobre.

Beijing update :

OUT : Rinderknech

IN : Machac (LL, will play against Molcan) — Entry List Updates (@EntryLists) October 1, 2026

A suivre…