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Forfait inquié­tant côté français !

Par
Baptiste Mulatier
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Rolex Paris Masters 2025 - Valentin Vacherot - Monaco - Arthur Rinderknech - France - les cousins

Alors qu’il devait affronter Alex Molcan ce jeudi au premier tour de l’ATP 500 de Pékin, Arthur Rinderknech a fina­le­ment déclaré forfait.

Selon les infor­ma­tions de L’Équipe , le 33e joueur mondial souf­fri­rait d’une bles­sure abdominale.

Ce forfait inter­vient au mauvais moment pour le Français, qui s’ap­prête à disputer le Masters 1000 de Shanghai (du 7 au 18 octobre). Il y aura de précieux points à défendre après son parcours excep­tionnel de l’an dernier, marqué par une finale perdue face à son cousin Valentin Vacherot.

Reste désor­mais à savoir si Rinderknech aura le temps de récu­pérer avant ce rendez‐vous impor­tant pour son clas­se­ment. À défaut, il pour­rait perdre de nombreux points et voir sa place dans le top 50 menacée d’ici à la fin du mois d’octobre.

A suivre…

Publié le jeudi 1 octobre 2026 à 10:03

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

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