Alors qu’il devait affronter Alex Molcan ce jeudi au premier tour de l’ATP 500 de Pékin, Arthur Rinderknech a finalement déclaré forfait.
Selon les informations de L’Équipe , le 33e joueur mondial souffrirait d’une blessure abdominale.
Ce forfait intervient au mauvais moment pour le Français, qui s’apprête à disputer le Masters 1000 de Shanghai (du 7 au 18 octobre). Il y aura de précieux points à défendre après son parcours exceptionnel de l’an dernier, marqué par une finale perdue face à son cousin Valentin Vacherot.
Reste désormais à savoir si Rinderknech aura le temps de récupérer avant ce rendez‐vous important pour son classement. À défaut, il pourrait perdre de nombreux points et voir sa place dans le top 50 menacée d’ici à la fin du mois d’octobre.
Beijing update :— Entry List Updates (@EntryLists) October 1, 2026
OUT : Rinderknech
IN : Machac (LL, will play against Molcan)
A suivre…
Publié le jeudi 1 octobre 2026 à 10:03