Interrogé par nos confrères de L’Équipe avant son entrée en lice face à Daniil Medvedev sur l’ATP 500 de Pékin, Gaël Monfils a dressé un premier bilan de sa saison 2024.

« Pour l’ins­tant, c’est une année, on va dire, à ce moment‐là de ma carrière, où j’ai pu bien me défendre. Forcément, on a toujours envie de jouer un petit peu mieux. Mais pour l’ins­tant, j’ai fait une année conve­nable pour mon niveau actuel. J’espère essayer de finir la saison sans bles­sure. Essayer de gagner encore quelques matches pour pouvoir bien me stabi­liser dans le clas­se­ment. Et forcé­ment, des petits objec­tifs à court terme et moyen terme. En espé­rant y arriver progres­si­ve­ment dans les prochains tournois. »