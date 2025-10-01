AccueilATPATP - PékinGaël Monfils va réaliser son objectif. : "Quand on aime quelque chose...
ATP - Pékin

Gaël Monfils va réaliser son objectif. : « Quand on aime quelque chose autant, il n’y a jamais de bon moment pour dire au revoir. Mais 40 ans sera le bon moment pour moi »

Jean Muller
Par Jean Muller

Le texte publié par Gaël sur Twitter est un super résumé de sa carrière qui a été jonché de moments et rencontres incroyables. Au final, Gaël va donc réaliser son objectif, celui de clore sa riche carrière à 40 ans. 

« Au‐delà de « Lamonf », on m’a aussi appelé « The Showman » au cours de ma carrière, mais je veux que vous sachiez que ça n’a jamais été seule­ment un spec­tacle offert au public. Ce que vous voyez, c’est de la joie, de la joie pure, qui déborde. Ma passion et mon plaisir sur le court sont réels, et leur énergie m’électrise à chaque match. Quand on aime quelque chose autant, il n’y a jamais de bon moment pour dire au revoir. Mais 40 ans sera le bon moment pour moi. Bien sûr, gagner un dernier titre avant la fin serait vrai­ment incroyable. Mais, pour être honnête, mon seul véri­table objectif pour cette année à venir est simple : profiter de chaque minute, et jouer chaque match comme si c’était le dernier. »

Publié le mercredi 1 octobre 2025 à 11:45

