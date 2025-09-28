AccueilVidéosHué par le public chinois, Musetti répond par un geste fort après...
Hué par le public chinois, Musetti répond par un geste fort après sa victoire contre Mannarino

Par Baptiste Mulatier

« Ces foutus chinois ne font que tousser putain ! Ils toussent toutes les trois minutes ! »a crié Lorenzo Musetti lors de sa victoire contre Français Giovanni Mpetshi Perricard au premier tour de l’ATP 500 de Pékin.

S’il a présenté ses excuses dans un long texte posté sur Instagram, l’Italien est entré sur le court sous quelques huées pour son huitième de finale contre Adrian Mannarino. 

Après sa victoire contre le Français (6−3, 6–3), le 9e joueur mondial a fait un nouveau geste en direc­tion de la foule. 

A noter qu’en quarts de finale de l’ATP 500 chinois, Musetti affron­tera l’Américain Learner Tien (52e).

Publié le dimanche 28 septembre 2025 à 11:52

