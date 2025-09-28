« Ces foutus chinois ne font que tousser putain ! Ils toussent toutes les trois minutes ! », a crié Lorenzo Musetti lors de sa victoire contre Français Giovanni Mpetshi Perricard au premier tour de l’ATP 500 de Pékin.

S’il a présenté ses excuses dans un long texte posté sur Instagram, l’Italien est entré sur le court sous quelques huées pour son huitième de finale contre Adrian Mannarino.

Musetti entra accolto dai booo del pubblico. Poi un po’ di rumo­reg­gia­menti e qualche colpo di tosse durante il primo turno di servizio e poi basta. pic.twitter.com/7SoPPZgsMC — Telegrammi di Tennis (@TelDiTen) September 28, 2025

Après sa victoire contre le Français (6−3, 6–3), le 9e joueur mondial a fait un nouveau geste en direc­tion de la foule.

Musetti apolo­gizes to the Chinese crowd after reaching the QFs in Beijing. pic.twitter.com/5thxmXwNoF — José Morgado (@josemorgado) September 28, 2025

A noter qu’en quarts de finale de l’ATP 500 chinois, Musetti affron­tera l’Américain Learner Tien (52e).