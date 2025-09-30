Une nouvelle fois battu par Daniil Medvedev, à l’occasion des quarts de finale de l’ATP 500 de Pékin, Alexander Zverev inquiète certains observateurs, parmi lesquels le journaliste Benoît Maylin.
« Il faut faire quelque chose pour Zverev. Medvedev, lui, va mieux. En plus, Sasha c’est sa poupée, il s’amuse avec depuis 2020, 13 victoires en 15 duels. Mais l’Allemand semble être au fond du trou. Il ne tient plus un rallye, plus un coup droit, il traîne sa déprime. Sinistre », a commenté le chroniqueur sur le réseau social X.
Publié le mardi 30 septembre 2025 à 08:39