ATP - Pékin

« Il faut faire quelque chose pour Zverev. Il semble être au fond du trou. Il traîne sa déprime et ne tient plus un rallye… », alerte Benoît Maylin

Baptiste Mulatier
Par Baptiste Mulatier

Une nouvelle fois battu par Daniil Medvedev, à l’oc­ca­sion des quarts de finale de l’ATP 500 de Pékin, Alexander Zverev inquiète certains obser­va­teurs, parmi lesquels le jour­na­liste Benoît Maylin. 

« Il faut faire quelque chose pour Zverev. Medvedev, lui, va mieux. En plus, Sasha c’est sa poupée, il s’amuse avec depuis 2020, 13 victoires en 15 duels. Mais l’Allemand semble être au fond du trou. Il ne tient plus un rallye, plus un coup droit, il traîne sa déprime. Sinistre », a commenté le chro­ni­queur sur le réseau social X. 

Publié le mardi 30 septembre 2025 à 08:39

