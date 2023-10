Si Carlos Alcaraz et Casper Ruud s’af­fron­taient pour la quatrième fois ce lundi à l’oc­ca­sion des quarts de finale du très relevé ATP 500 de Pékin, ils se retrou­vaient pour la première fois depuis la finale de l’US Open 2022, remportée en quatre sets par l’Espagnol.

Et sans surprise, le double lauréat en Grand Chelem a une nouvelle fois prouvé sa supé­rio­rité en s’im­po­sant 6–2, 6–4, au bout d’une heure et 45 minutes de jeu.

Si Ruud a breaké le premier et mené 3–0, en mettant du volume dans ses frappes et en profi­tant des erreurs d’Alcaraz, ce dernier s’est vite réglé et ressaisi pour inverser la situation.

Le double lauréat en Grand Chelem a accé­léré et montré la marge qu’il avait sur son adver­saire. Largement domi­na­teur, il termine la rencontre avec 30 coups gagnants pour 23 fautes directes contre 8 coups gagnants et 22 fautes directes pour son adversaire.

Pour une place en finale, le numéro 2 mondial affron­tera Jannik Sinner ou Grigor Dimitrov.