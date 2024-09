Qualifié pour les demi‐finales à Pékin, Jannik Sinner tente de rester concentré sur l’as­pect sportif même si l’appel de l’AMA est forcé­ment une situa­tion qu’il aurait aimé éviter.

« Tout ce que je sais, c’est que j’es­saie de me dire que je n’ai rien fait de mal, ce qui vous met déjà dans une posi­tion avan­ta­geuse. Bien sûr, j’ai eu des nuits blanches pendant cette période et là encore, ce ne sera pas facile. Je suis déçu de me retrouver à nouveau dans cette situa­tion, mais j’es­saie juste de rester concentré sur mon travail et de faire tout ce que je peux pour être prêt pour chaque match que je joue. Mais oui, c’est un moment diffi­cile pour moi et aussi pour mon équipe. Non seule­ment je suis seul dans cette situa­tion, mais mon équipe aussi. Je garde près de moi des gens avec qui je suis bien et qui me connaissent en tant que personne, ils me connaissent. »