Jannik Sinner a été intraitable en finale de l’ATP 500 de Pékin contre l’Américain, Learner Tien. En effet, le désormais numéro 2 mondial a écrasé son adversaire pour décrocher son troisième titre de la saison, le 21e de sa carrière, sur le score sans appel de 6–2, 6–2.
Lors de la traditionnelle interview pendant la remise des trophées, le Transalpin s’est exprimé sur son équipe. Satisfait mais loin d’être rassasié, il a déclaré :
« Je remercie mon équipe, merci d’être là et de travailler avec moi. On va essayer de continuer à s’améliorer et de faire tout notre possible pour progresser encore. Merci aussi à l’organisation, on se sent comme à la maison ici. Je suis très heureux d’être venu, le soutien a été incroyable. J’espère vous revoir l’année prochaine. Je vais voir si je reviens (rire). On se retrouve à Shanghai. »
Un discours cohérent lorsqu’on se souvient que Jannik, après sa défaite en finale de l’US Open face à Carlos Alcaraz, avait affirmé vouloir redoubler d’efforts pour diversifier son jeu afin de continuer à surprendre ses adversaires, et notamment son seul rival, Carlos Alcaraz.
Publié le mercredi 1 octobre 2025 à 10:10