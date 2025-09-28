AccueilATPATP - PékinJannik Sinner, méfiant à propos de son adversaire en quarts de finale...
ATP - Pékin

Jannik Sinner, méfiant à propos de son adver­saire en quarts de finale : « Il est au sommet de sa forme. C’est un sacré frap­peur avec un excellent toucher de balle »

Thomas S
Par Thomas S

-

78

Bousculé par le Français Terrence Atmane en huitièmes de finale de l’ATP 500 de Pékin, Jannik Sinner s’ap­prête à défier le Hongrois, Fabian Marozsan, qui lui avait pris un set au cours de leur précé­dente et unique confron­ta­tion. Et forcé­ment, l’Italien est méfiant. 

« Oui, la dernière fois qu’on a joué à Halle, c’était il y a un peu plus d’un an. Mais il joue super bien. J’ai vu son match aujourd’hui. J’ai aussi vu son match du premier tour. Il est au sommet de sa forme. C’est un frap­peur puis­sant. Il a aussi un excellent toucher de balle. On verra bien. Mais j’ai hâte. C’est un nouveau défi, d’af­fronter un adver­saire redou­table après plus d’un an. On verra bien ce qui va arriver. Mais je suis très enthousiaste. »

Publié le dimanche 28 septembre 2025 à 17:40

Article précédent
Kafelnikov sur Medvedev : « Je ne pour­rais jamais être l’en­traî­neur de Daniil. L’ego de ces joueurs est trop fort. Il ne compren­drait tout simple­ment pas ce que je lui dirais »

ARTICLES CONNEXES

We Love Tennis
Contact & Recrutement | Crédits | Mentions Légales | Personnaliser RGPD | Live Score I Notre partenaire E-Shop Tennis I Notre marque padel I Notre partenaire Nutrition
Facebook Instagram Twitter
© The Tennis Factory 2025 ♥ Réalisation Can Toute Ltd.