Bousculé par le Français Terrence Atmane en huitièmes de finale de l’ATP 500 de Pékin, Jannik Sinner s’ap­prête à défier le Hongrois, Fabian Marozsan, qui lui avait pris un set au cours de leur précé­dente et unique confron­ta­tion. Et forcé­ment, l’Italien est méfiant.

« Oui, la dernière fois qu’on a joué à Halle, c’était il y a un peu plus d’un an. Mais il joue super bien. J’ai vu son match aujourd’hui. J’ai aussi vu son match du premier tour. Il est au sommet de sa forme. C’est un frap­peur puis­sant. Il a aussi un excellent toucher de balle. On verra bien. Mais j’ai hâte. C’est un nouveau défi, d’af­fronter un adver­saire redou­table après plus d’un an. On verra bien ce qui va arriver. Mais je suis très enthousiaste. »