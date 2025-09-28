Bousculé par le Français Terrence Atmane en huitièmes de finale de l’ATP 500 de Pékin, Jannik Sinner s’apprête à défier le Hongrois, Fabian Marozsan, qui lui avait pris un set au cours de leur précédente et unique confrontation. Et forcément, l’Italien est méfiant.
« Oui, la dernière fois qu’on a joué à Halle, c’était il y a un peu plus d’un an. Mais il joue super bien. J’ai vu son match aujourd’hui. J’ai aussi vu son match du premier tour. Il est au sommet de sa forme. C’est un frappeur puissant. Il a aussi un excellent toucher de balle. On verra bien. Mais j’ai hâte. C’est un nouveau défi, d’affronter un adversaire redoutable après plus d’un an. On verra bien ce qui va arriver. Mais je suis très enthousiaste. »
Publié le dimanche 28 septembre 2025 à 17:40