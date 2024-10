Bousculé pendant plus de deux heures par le surpre­nant local, Yunchaokete Bu, en demi‐finales de l’ATP 500 de Pékin ce mardi, Jannik Sinner n’a pas réalisé un grand match malgré une victoire en deux sets : 6–3, 7–6(3).

Désormais qualifié pour sa sixième finale de la saison, le numéro 1 mondial va retrouver un certain Carlos Alcaraz, impres­sion­nant vain­queur de Daniil Medvedev quelques heures plus tôt.

Interrogé en confé­rence de presse au sujet de ce 10e duel en carrière, l’Italien, qui reste sur deux défaites consé­cu­tives face à l’Espagnol (à Indian Wells et Roland‐Garros cette année), s’at­tend forcé­ment à un match très compliqué.

« Maintenant, je ne pense qu’à demain. Mais je dois me reposer car je n’ai pas beau­coup de temps. Nous nous connais­sons très bien donc je pense que ce sera un match très tactique et diffi­cile. Chaque match entre nous est très diffé­rent, cela dépend à chaque fois du contexte et de la situa­tion. Ce sera un match encore diffé­rent des précé­dents. En atten­dant, je profite d’une nouvelle finale. J’espère que ce sera un bon match avec la victoire au bout. »