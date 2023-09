De passage en confé­rence de presse avant son entrée en lice face à Daniel Evans sur le très relevé ATP 500 de Pékin, Jannik Sinner, inter­rogé sur sa riva­lité avec Carlos Alcaraz, a estimé qu’elle était pour l’ins­tant quasi­ment inexis­tante en raison de l’écart impor­tant de résultat entre eux deux.

« Je ne peux pas parler de riva­lité avec Carlos, car j’ai l’im­pres­sion qu’il a gagné telle­ment de choses en ce moment. Pour l’ins­tant, il reste un meilleur joueur, non ? Il l’a montré. Il a déjà été numéro un mondial à plusieurs reprises. Je pense qu’à l’heure actuelle, la plus grande riva­lité est celle qui l’op­pose à Novak (Djokovic). En ce moment, je suis très concentré sur moi‐même car je dois m’amé­liorer physi­que­ment. J’ai l’im­pres­sion d’avoir beau­coup de poten­tiel sur le plan physique… C’est une ques­tion à laquelle on répondra à l’avenir, non ? Je serais heureux d’être le rival de Carlos, c’est certain. Je sens que j’ai le poten­tiel pour le faire. Mais voyons voir. Tout dépend de l’avenir. »