ATP - Pékin

Jannik Sinner, vain­queur de Fabian Marozsan et qualifié en demi‐finales : « J’ai essayé de monter au filet mais on jouait telle­ment vite qu’il était parfois très diffi­cile de changer de rythme »

Par Thomas S

Solide vain­queur de Fabian Marozsan (6−1, 7–5), ce lundi en quarts de finale de l’ATP 500 de Pékin, Jannik Sinner a quand même dû lutter dans le deuxième set quand son adver­saire était en posi­tion de servir pour le gain de la manche. 

Finalement trop fort pour le Hongrois, le 2e joueur mondial s’est exprimé après la rencontre sur les clés de cette victoire. 

« Aujourd’hui (lundi), j’ai été très agressif depuis le fond du court. J’ai essayé d’aller un peu plus au filet, ce qui a très bien fonc­tionné. Il était parfois très diffi­cile de changer de rythme aujourd’hui, car nous jouions très très vite. Je suis globa­le­ment très satis­fait de ma perfor­mance d’au­jourd’hui. Nous verrons bien ce qui nous attend. C’est formi­dable d’être en demi‐finale. »

Publié le lundi 29 septembre 2025 à 10:20

