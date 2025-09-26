54e joueur mondial en termes de pourcentage de réussite en première balle avec « seulement » 60,6 %, Jannik Sinner veut absolument corriger ce secteur de jeu qui lui notamment fait défaut lors de sa finale perdue à l’US Open face à Carlos Alcaraz.
Vainqueur de Marin Cilic au premier tour de l’ATP 500 de Pékin avec 77% de premiers services réussis, l’Italien a déjà commencé à travailler dessus.
« Le pourcentage de service sera très important pour ma carrière. En ce moment, je réfléchis beaucoup à la technique et je garde à l’esprit où je sers et où je devrais servir. Il arrive parfois que je réduise la vitesse pour maintenir un pourcentage élevé. Aujourd’hui, je pense avoir bien servi, mais l’objectif est de rendre ce pourcentage encore plus efficace. »
Publié le vendredi 26 septembre 2025 à 15:50