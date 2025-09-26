54e joueur mondial en termes de pour­cen­tage de réus­site en première balle avec « seule­ment » 60,6 %, Jannik Sinner veut abso­lu­ment corriger ce secteur de jeu qui lui notam­ment fait défaut lors de sa finale perdue à l’US Open face à Carlos Alcaraz.

Vainqueur de Marin Cilic au premier tour de l’ATP 500 de Pékin avec 77% de premiers services réussis, l’Italien a déjà commencé à travailler dessus.

« Le pour­cen­tage de service sera très impor­tant pour ma carrière. En ce moment, je réflé­chis beau­coup à la tech­nique et je garde à l’es­prit où je sers et où je devrais servir. Il arrive parfois que je réduise la vitesse pour main­tenir un pour­cen­tage élevé. Aujourd’hui, je pense avoir bien servi, mais l’ob­jectif est de rendre ce pour­cen­tage encore plus efficace. »