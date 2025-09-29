AccueilATPATP - PékinLa confidence de Flavio Cobolli (25e), battu en huitièmes de finale :...
ATP - Pékin

La confi­dence de Flavio Cobolli (25e), battu en huitièmes de finale : « J’ai donné des coups de poing dans le mur »

Tennis : Us Open 2024 - Flavio Cobolli - Italie

Dans des propos relayés par Ubitennis, le 25e joueur mondial Flavio Cobolli a révélé avoir très mal digéré sa défaite contre Learner Tien (52e) en huitièmes de finale de l’ATP 500 de Pékin (6−3, 6–2).

« C’était une journée à oublier. J’ai essayé de me rattraper avec un long entraî­ne­ment pour faire le plein d’énergie en vue de Shanghai. J’ai quand même donné des coups de poing dans le mur ici et je vais aussi en donner à l’hôtel. En ce moment, tout m’agace. Mais être un joueur de ce niveau signifie aussi savoir puiser dans des ressources que je n’avais pas jusqu’à récem­ment et trouver la moti­va­tion pour travailler même dans cette situa­tion. Revenir sur le court et m’en­traîner était la meilleure chose que je pouvais faire. »

Publié le lundi 29 septembre 2025 à 15:04

