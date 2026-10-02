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La convic­tion de José Moron après la victoire de Novak Djokovic : « Je suis sûr, mais sûr que si le corps de Novak Djokovic lui accor­dait une trêve de deux ou trois semaines, qu’il pour­rait remporter un Grand Chelem de plus »

Par
Henri Touchard
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L’abnégation de Novak Djokovic est éternelle.

Mal embarqué lors de son huitième de finale contre le joueur chinois Bu, après avoir perdu le premier set 6–4 et fait appel au kiné pour une gêne au niveau du haut du corps, le Serbe renverse la vapeur et finit par s’imposer 7–6, 6–2.

Il aura fallu 2 h 52 de jeu à Novak pour venir à bout du joueur local.

Une victoire qui lui fera du bien au moral, mais qui est loin d’être rassurante.

En effet, l’ancien numéro un mondial semble tirer sur la corde ces dernières semaines de compétition.

Le jour­na­liste espa­gnol José Morón, rédac­teur en chef de nos confrères de Punto de Break, a exprimé sur son compte X une convic­tion au sujet de Djokovic :

« Je suis sûr, mais sûr que si le corps de Novak Djokovic lui accor­dait une trêve de deux/trois semaines… J’ai encore la convic­tion qu’il pour­rait remporter un Grand Chelem de plus. » s’est exclamé José Moron

En quart de finale, Novak affron­tera le vain­queur du match entre Juncheng Shang ou Alexander Zverev.

Publié le vendredi 2 octobre 2026 à 18:15

A propos de l’auteur

Henri Touchard

Journaliste / Rédacteur chez We Love Tennis.

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