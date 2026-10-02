L’abnégation de Novak Djokovic est éternelle.
Mal embarqué lors de son huitième de finale contre le joueur chinois Bu, après avoir perdu le premier set 6–4 et fait appel au kiné pour une gêne au niveau du haut du corps, le Serbe renverse la vapeur et finit par s’imposer 7–6, 6–2.
Il aura fallu 2 h 52 de jeu à Novak pour venir à bout du joueur local.
Une victoire qui lui fera du bien au moral, mais qui est loin d’être rassurante.
En effet, l’ancien numéro un mondial semble tirer sur la corde ces dernières semaines de compétition.
Le journaliste espagnol José Morón, rédacteur en chef de nos confrères de Punto de Break, a exprimé sur son compte X une conviction au sujet de Djokovic :
« Je suis sûr, mais sûr que si le corps de Novak Djokovic lui accordait une trêve de deux/trois semaines… J’ai encore la conviction qu’il pourrait remporter un Grand Chelem de plus. » s’est exclamé José Moron
En quart de finale, Novak affrontera le vainqueur du match entre Juncheng Shang ou Alexander Zverev.
Publié le vendredi 2 octobre 2026 à 18:15