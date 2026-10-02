L’abnégation de Novak Djokovic est éternelle.

Mal embarqué lors de son huitième de finale contre le joueur chinois Bu, après avoir perdu le premier set 6–4 et fait appel au kiné pour une gêne au niveau du haut du corps, le Serbe renverse la vapeur et finit par s’imposer 7–6, 6–2.

Il aura fallu 2 h 52 de jeu à Novak pour venir à bout du joueur local.

Une victoire qui lui fera du bien au moral, mais qui est loin d’être rassurante.

En effet, l’ancien numéro un mondial semble tirer sur la corde ces dernières semaines de compétition.

Le jour­na­liste espa­gnol José Morón, rédac­teur en chef de nos confrères de Punto de Break, a exprimé sur son compte X une convic­tion au sujet de Djokovic :

Estoy SEGURO, pero SEGURO que si el cuerpo de Novak Djokovic le dejara una tregua de dos/tres semanas…



Aún creo que podría ganar un Grand Slam más. https://t.co/Buw6cZt21x — José Morón (@jmgmoron) October 2, 2026

« Je suis sûr, mais sûr que si le corps de Novak Djokovic lui accor­dait une trêve de deux/trois semaines… J’ai encore la convic­tion qu’il pour­rait remporter un Grand Chelem de plus. » s’est exclamé José Moron

En quart de finale, Novak affron­tera le vain­queur du match entre Juncheng Shang ou Alexander Zverev.