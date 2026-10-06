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La grande classe d’Alex De Minaur après son abandon en finale contre Novak Djokovic : « En tant que fan de sport, c’est toujours aussi incroyable de te voir jouer encore à ce niveau‐là »

Par
Thomas S
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Forcément abattu après son abandon contre Novak Djokovic en finale de l’ATP 500 de Pékin, Alex De Minaur a quand même réussi à trouver les mots, notam­ment pour féli­citer son adver­saire du jour, auréolé d’un 102e titre en carrière.

« Je ne me sens pas super bien et j’ai­me­rais m’ex­cuser auprès de tous les merveilleux fans présents ici à Pékin. Avant toutes choses, je veux féli­citer Novak et te dire qu’en tant que fan de sport, c’est toujours aussi incroyable de te voir jouer encore à ce niveau‐là. Je te souhaite le meilleur pour la suite de la saison. »

Publié le mardi 6 octobre 2026 à 15:13

A propos de l’auteur

Thomas S

Préférant sacri­fier des après‐midis dehors avec les copains pour suivre Roland‐Garros à la TV, Thomas a toujours eu le désir de vivre de sa passion. C’est par l’écri­ture et le jour­na­lisme qu’il concré­tise son rêve en inté­grant la rédac­tion de We Love Tennis en avril 2017 en tant que pigiste, avant de devenir rédac­teur en chef en août 2021. Une aven­ture vouée à se pour­suivre aussi long­temps que possible.

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