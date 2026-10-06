Forcément abattu après son abandon contre Novak Djokovic en finale de l’ATP 500 de Pékin, Alex De Minaur a quand même réussi à trouver les mots, notam­ment pour féli­citer son adver­saire du jour, auréolé d’un 102e titre en carrière.

« Je ne me sens pas super bien et j’ai­me­rais m’ex­cuser auprès de tous les merveilleux fans présents ici à Pékin. Avant toutes choses, je veux féli­citer Novak et te dire qu’en tant que fan de sport, c’est toujours aussi incroyable de te voir jouer encore à ce niveau‐là. Je te souhaite le meilleur pour la suite de la saison. »