Cette transition était particulièrement redoutée par les joueurs ayant participé à la Laver Cup, ce week‐end, à l’O2 Arena de Londres, et elle n’a vraiment pas fait de quartier.
Excepté Carlos Alcaraz, Alexander Zverev, Alex de Minaur, Jakub Mensik et Francisco Cerundolo, tous les participants à la compétition par équipes de Roger Federer alignés sur le court ce jeudi, sur les ATP 500 de Pékin et Tokyo, se sont inclinés au premier tour : Arthur Fery, Casper Ruud, Taylor Fritz, Brandon Nakashima, Rafael Jodar, Ignacio Buse, Flavio Cobolli, Learner Tien et Alexander Bublik.
Une véritable hécatombe évidemment causée par le décalage horaire, le manque de temps d’adaptation aux conditions de jeu, ainsi qu’à une météo capricieuse, notamment au Japon, où les joueurs fraîchement arrivés, comme Carlos Alcaraz, ont seulement pu s’entraîner sur des courts… en intérieur.
Reste désormais à savoir si les trois rescapés parviendront à passer plus d’un tour…
Publié le jeudi 1 octobre 2026 à 17:09