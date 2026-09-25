Voir le tenant du titre, et accessoirement le numéro 1 mondial, déclarer forfait à quelques jours du tournoi est forcément un énorme coup dur pour l’organisation, et ce n’est pas l’ATP 500 de Pékin qui dira le contraire.
Mais quelques minutes seulement après l’annonce du retrait de l’Italien, toujours pas remis d’une blessure au genou, le China Open a tenu à adresser un message plein de classe et de respect à destination de l’Italien.
As a two‐time champion, Jannik Sinner shares a deep bond with the China Open. We understand and respect his decision, and thank him for his long‐time support. Wishing him a speedy recovery and a quick return to the court and the National Tennis Center. https://t.co/LHmYh9iEGy— China Open (@ChinaOpen) September 25, 2026
« En tant que double vainqueur du tournoi, Jannik Sinner entretient un lien profond avec l’Open de Chine. Nous comprenons et respectons sa décision, et nous le remercions pour son soutien de longue date. Nous lui souhaitons un prompt rétablissement et un retour rapide sur le court et au Centre national de tennis. »
Publié le vendredi 25 septembre 2026 à 14:04