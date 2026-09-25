Voir le tenant du titre, et acces­soi­re­ment le numéro 1 mondial, déclarer forfait à quelques jours du tournoi est forcé­ment un énorme coup dur pour l’or­ga­ni­sa­tion, et ce n’est pas l’ATP 500 de Pékin qui dira le contraire.

Mais quelques minutes seule­ment après l’an­nonce du retrait de l’Italien, toujours pas remis d’une bles­sure au genou, le China Open a tenu à adresser un message plein de classe et de respect à desti­na­tion de l’Italien.

As a two‐time cham­pion, Jannik Sinner shares a deep bond with the China Open. We unders­tand and respect his deci­sion, and thank him for his long‐time support. Wishing him a speedy reco­very and a quick return to the court and the National Tennis Center. https://t.co/LHmYh9iEGy — China Open (@ChinaOpen) September 25, 2026

« En tant que double vain­queur du tournoi, Jannik Sinner entre­tient un lien profond avec l’Open de Chine. Nous compre­nons et respec­tons sa déci­sion, et nous le remer­cions pour son soutien de longue date. Nous lui souhai­tons un prompt réta­blis­se­ment et un retour rapide sur le court et au Centre national de tennis. »