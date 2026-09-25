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La réponse du tournoi après le forfait fâcheux de Jannik Sinner

Par
Thomas S
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Voir le tenant du titre, et acces­soi­re­ment le numéro 1 mondial, déclarer forfait à quelques jours du tournoi est forcé­ment un énorme coup dur pour l’or­ga­ni­sa­tion, et ce n’est pas l’ATP 500 de Pékin qui dira le contraire.

Mais quelques minutes seule­ment après l’an­nonce du retrait de l’Italien, toujours pas remis d’une bles­sure au genou, le China Open a tenu à adresser un message plein de classe et de respect à desti­na­tion de l’Italien. 

« En tant que double vain­queur du tournoi, Jannik Sinner entre­tient un lien profond avec l’Open de Chine. Nous compre­nons et respec­tons sa déci­sion, et nous le remer­cions pour son soutien de longue date. Nous lui souhai­tons un prompt réta­blis­se­ment et un retour rapide sur le court et au Centre national de tennis. »

Publié le vendredi 25 septembre 2026 à 14:04

A propos de l’auteur

Thomas S

Préférant sacri­fier des après‐midis dehors avec les copains pour suivre Roland‐Garros à la TV, Thomas a toujours eu le désir de vivre de sa passion. C’est par l’écri­ture et le jour­na­lisme qu’il concré­tise son rêve en inté­grant la rédac­tion de We Love Tennis en avril 2017 en tant que pigiste, avant de devenir rédac­teur en chef en août 2021. Une aven­ture vouée à se pour­suivre aussi long­temps que possible.

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