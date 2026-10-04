Alors qu’il n’a battu que deux joueurs du Top 10 en 2026 (Taylor Fritz en quarts de finale de Wimbledon et Ben Shelton en finale de l’US Open), Alexander Zverev a tout de même décroché ses deux premiers titres du Grand Chelem, à Roland‐Garros puis à l’US Open.
L’Allemand n’aura eu à croiser ni Carlos Alcaraz, ni Jannik Sinner, ni Novak Djokovic sur sa route vers ces deux sacres. Et cela lui a plutôt réussi, puisqu’il reste sur treize défaites consécutives face à ces trois joueurs.
La dernière en date remonte à ce dimanche, face à Novak Djokovic, en quarts de finale de l’ATP 500 de Pékin.
Une statistique qui ne manquera pas d’alimenter les débats chez les fans et les observateurs qui pointent la part de « chance » dont aurait bénéficié Zverev dans son parcours exceptionnel en 2026.
Gli ultimi 13 incontri di #Zverev contro #Alcaraz, #Djokovic e #Sinner0 vittorie ❌ 13 sconfitte 🔴 https://t.co/8vhD8kjS8O— Guido Olivares🇮🇹 (@Guidolino8) October 4, 2026
Et des chiffres qui font mal pour un joueur qui aspire à devenir numéro 1 mondial et qui a même de grandes chances de le devenir d’ici la fin de saison.
Publié le dimanche 4 octobre 2026 à 19:05