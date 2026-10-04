Alors qu’il n’a battu que deux joueurs du Top 10 en 2026 (Taylor Fritz en quarts de finale de Wimbledon et Ben Shelton en finale de l’US Open), Alexander Zverev a tout de même décroché ses deux premiers titres du Grand Chelem, à Roland‐Garros puis à l’US Open.

L’Allemand n’aura eu à croiser ni Carlos Alcaraz, ni Jannik Sinner, ni Novak Djokovic sur sa route vers ces deux sacres. Et cela lui a plutôt réussi, puisqu’il reste sur treize défaites consé­cu­tives face à ces trois joueurs.

La dernière en date remonte à ce dimanche, face à Novak Djokovic, en quarts de finale de l’ATP 500 de Pékin.

Une statis­tique qui ne manquera pas d’alimenter les débats chez les fans et les obser­va­teurs qui pointent la part de « chance » dont aurait béné­ficié Zverev dans son parcours excep­tionnel en 2026.

Gli ultimi 13 incontri di #Zverev contro #Alcaraz, #Djokovic e #Sinner0 vittorie ❌ 13 scon­fitte 🔴 https://t.co/8vhD8kjS8O — Guido Olivares🇮🇹 (@Guidolino8) October 4, 2026

Et des chiffres qui font mal pour un joueur qui aspire à devenir numéro 1 mondial et qui a même de grandes chances de le devenir d’ici la fin de saison.