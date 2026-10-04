Accueil ATP ATP - Pékin

La terrible série en cours pour Zverev contre Djokovic, Alcaraz et Sinner

Par
Baptiste Mulatier
-
407
Tennis -Internationaux de France - Roland Garros 2026 - ITF - 27/05/2026 -

Alors qu’il n’a battu que deux joueurs du Top 10 en 2026 (Taylor Fritz en quarts de finale de Wimbledon et Ben Shelton en finale de l’US Open), Alexander Zverev a tout de même décroché ses deux premiers titres du Grand Chelem, à Roland‐Garros puis à l’US Open.

L’Allemand n’aura eu à croiser ni Carlos Alcaraz, ni Jannik Sinner, ni Novak Djokovic sur sa route vers ces deux sacres. Et cela lui a plutôt réussi, puisqu’il reste sur treize défaites consé­cu­tives face à ces trois joueurs.

La dernière en date remonte à ce dimanche, face à Novak Djokovic, en quarts de finale de l’ATP 500 de Pékin.

Une statis­tique qui ne manquera pas d’alimenter les débats chez les fans et les obser­va­teurs qui pointent la part de « chance » dont aurait béné­ficié Zverev dans son parcours excep­tionnel en 2026.

Et des chiffres qui font mal pour un joueur qui aspire à devenir numéro 1 mondial et qui a même de grandes chances de le devenir d’ici la fin de saison.

Publié le dimanche 4 octobre 2026 à 19:05

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

ARTICLES CONNEXESDu même auteur

We Love Tennis
Contact & Recrutement | Crédits | Mentions Légales | Personnaliser RGPD | Live Score I Notre partenaire E-Shop Tennis I Notre marque padel I Notre partenaire Nutrition
Facebook Instagram X
© The Tennis Factory 2026 ♥