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« La tête de Djokovic lors de ses poignées de main avec Zverev et Medvedev en dit long. Il ne mérite pas un tel trai­te­ment de la part de ses adver­saires », estime José Moron

Par
Baptiste Mulatier
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Sur le réseau social X, l’in­fluent jour­na­liste espa­gnol José Moron, suivi par plus de 100 000 personnes, a regretté l’at­ti­tude d’Alexander Zverev et de Daniil Medvedev face à Novak Djokovic à Pékin. 

« Alors que Djokovic vit actuel­le­ment sa meilleure semaine depuis l’Open d’Australie, le Serbe ne mérite pas un tel trai­te­ment de la part de ses adver­saires. Zverev a eu un geste très contes­table pour lui faire perdre un point, et Medvedev s’est moqué de lui en face à face à cause de ses mimiques, alors qu’il ne se sentait pas bien. Le visage de Djokovic en dit long. C’est dire à quel point la situa­tion est grave : alors qu’il est d’or­di­naire si aimable envers ses adver­saires sur le court, il suffit de voir le visage qu’il avait face à ces deux‐là. Ce qu’a fait Daniil, à mon sens, est le plus déplo­rable. Nole mérite davan­tage de respect. »

Publié le mardi 6 octobre 2026 à 12:25

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

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