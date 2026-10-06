Sur le réseau social X, l’in­fluent jour­na­liste espa­gnol José Moron, suivi par plus de 100 000 personnes, a regretté l’at­ti­tude d’Alexander Zverev et de Daniil Medvedev face à Novak Djokovic à Pékin.

En la que está siendo la mejor semana de Djokovic después de Australia, el serbio no se merece algo así de sus oponentes.Ayer, Zverev tuvo un gesto muy cues­tio­nable para quitarle un punto, y hoy Medvedev se ha burlado en su cara por sus gestos al no sentirse bien.La cara de Djokovic lo dice todo.Cómo será la cosa, que para lo amable que suele ser él en la red con sus rivales, solo hay que ver la cara que tenía ante los dos.Lo de Daniil, para mí, lo más feo.Nole merece más respeto. — José Morón (@jmgmoron) October 5, 2026

« Alors que Djokovic vit actuel­le­ment sa meilleure semaine depuis l’Open d’Australie, le Serbe ne mérite pas un tel trai­te­ment de la part de ses adver­saires. Zverev a eu un geste très contes­table pour lui faire perdre un point, et Medvedev s’est moqué de lui en face à face à cause de ses mimiques, alors qu’il ne se sentait pas bien. Le visage de Djokovic en dit long. C’est dire à quel point la situa­tion est grave : alors qu’il est d’or­di­naire si aimable envers ses adver­saires sur le court, il suffit de voir le visage qu’il avait face à ces deux‐là. Ce qu’a fait Daniil, à mon sens, est le plus déplo­rable. Nole mérite davan­tage de respect. »