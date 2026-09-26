Absent depuis son sacre à Wimbledon le 12 juillet dernier, Jannik Sinner a encore repoussé son retour.
Alors qu’un quotidien italien très réputé avait annoncé la présence certaine du numéro 1 mondial à Pékin (du 30 septembre au 6 octobre), ce dernier a finalement déclaré forfait quelques jours avant le début de l’ATP 500 chinois, dont il était le tenant du titre.
Mais selon Sky Sports, ce forfait ne serait pas lié à un problème persistant au genou. Le principal motif serait plutôt d’ordre physique : Sinner ne se sentait tout simplement pas encore suffisamment prêt pour reprendre la compétition.
« La bonne nouvelle est que le genou de Jannik va bien et que sa récupération se déroule désormais sans accroc. La décision de Sinner de ne pas partir pour Pékin a été prise au dernier moment. Aller en Chine faisait partie des plans, mais il a réalisé que sa condition n’était pas encore au niveau pour disputer un tournoi et donc, avec son équipe, il a préféré prendre quelques jours de plus. C’est la seule motivation de ce forfait à Pékin : gagner du temps pour atteindre la meilleure condition possible, étant donné que le calendrier de fin de saison sera intense. Tenter de jouer n’aurait pas été impossible, mais certainement pas recommandé. »
Sky Sport Italia (most reliable source at the moment) talked about Jannik Sinner’s current condition :— jannik sinner files (@jannik_files) September 25, 2026
“The good news is Jannik’s knee is okay and, ever since he left JMedical, his recovery went smoothly.
Sinner’s decision not to leave for Beijing was a last minute one. Going… pic.twitter.com/1sNMkB2cov
Une nouvelle plutôt rassurante pour les fans de Jannik Sinner, qui espèrent le revoir lors du Masters 1000 de Shanghai, du 7 au 18 octobre.
Publié le samedi 26 septembre 2026 à 08:58