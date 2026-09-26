Absent depuis son sacre à Wimbledon le 12 juillet dernier, Jannik Sinner a encore repoussé son retour.

Alors qu’un quoti­dien italien très réputé avait annoncé la présence certaine du numéro 1 mondial à Pékin (du 30 septembre au 6 octobre), ce dernier a fina­le­ment déclaré forfait quelques jours avant le début de l’ATP 500 chinois, dont il était le tenant du titre.

Mais selon Sky Sports, ce forfait ne serait pas lié à un problème persis­tant au genou. Le prin­cipal motif serait plutôt d’ordre physique : Sinner ne se sentait tout simple­ment pas encore suffi­sam­ment prêt pour reprendre la compétition.

« La bonne nouvelle est que le genou de Jannik va bien et que sa récu­pé­ra­tion se déroule désor­mais sans accroc. La déci­sion de Sinner de ne pas partir pour Pékin a été prise au dernier moment. Aller en Chine faisait partie des plans, mais il a réalisé que sa condi­tion n’était pas encore au niveau pour disputer un tournoi et donc, avec son équipe, il a préféré prendre quelques jours de plus. C’est la seule moti­va­tion de ce forfait à Pékin : gagner du temps pour atteindre la meilleure condi­tion possible, étant donné que le calen­drier de fin de saison sera intense. Tenter de jouer n’au­rait pas été impos­sible, mais certai­ne­ment pas recommandé. »

Sky Sport Italia (most reliable source at the moment) talked about Jannik Sinner’s current condi­tion :



“The good news is Jannik’s knee is okay and, ever since he left JMedical, his reco­very went smoothly.



Sinner’s deci­sion not to leave for Beijing was a last minute one. Going… pic.twitter.com/1sNMkB2cov — jannik sinner files (@jannik_files) September 25, 2026

Une nouvelle plutôt rassu­rante pour les fans de Jannik Sinner, qui espèrent le revoir lors du Masters 1000 de Shanghai, du 7 au 18 octobre.