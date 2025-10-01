C’est assez rare pour être souligné mais l’ATP a fina­le­ment décidé de déjuger l’ar­bitre de chaise qui avait sanc­tionné « bête­ment » Daniil Medvedev en lui infli­geant un aver­tis­se­ment pour « non comba­ti­vité » alors que le Russe, pétri de crampes, ne pouvait plus se déplacer.

La scène s’est déroulée ce mardi en demi‐finales de l’ATP 500 de Pékin face à Learner Tien.

La ATP ha reco­no­cido que el juez de silla se equi­vocó aquí y aplicó mal la norma.



Medvedev fue sancio­nado por “no esfor­zarse”. El ruso no podía moverse al sufrir de calambres. https://t.co/0fkilpool3 — José Morón (@jmgmoron) September 30, 2025

Cela va donc éviter au Russe de signer un chèque et cela remet à sa juste place l’ar­bitre qui a commis une vraie erreur d’appréciation.

C’est aussi une forme d’aver­tis­se­ment de la part de l’ATP vis‐à‐vis du corps arbitral.