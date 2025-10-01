C’est assez rare pour être souligné mais l’ATP a finalement décidé de déjuger l’arbitre de chaise qui avait sanctionné « bêtement » Daniil Medvedev en lui infligeant un avertissement pour « non combativité » alors que le Russe, pétri de crampes, ne pouvait plus se déplacer.
La scène s’est déroulée ce mardi en demi‐finales de l’ATP 500 de Pékin face à Learner Tien.
La ATP ha reconocido que el juez de silla se equivocó aquí y aplicó mal la norma.— José Morón (@jmgmoron) September 30, 2025
Medvedev fue sancionado por “no esforzarse”. El ruso no podía moverse al sufrir de calambres. https://t.co/0fkilpool3
Cela va donc éviter au Russe de signer un chèque et cela remet à sa juste place l’arbitre qui a commis une vraie erreur d’appréciation.
C’est aussi une forme d’avertissement de la part de l’ATP vis‐à‐vis du corps arbitral.
Publié le mercredi 1 octobre 2025 à 11:22