Dans des propos relayés par Ubitennis, le 25e joueur mondial Flavio Cobolli a révélé avoir très mal digéré sa défaite contre Learner Tien (52e) en huitièmes de finale de l’ATP 500 de Pékin (6−3, 6–2).
« C’était une journée à oublier. J’ai essayé de me rattraper avec un long entraînement pour faire le plein d’énergie en vue de Shanghai. J’ai quand même donné des coups de poing dans le mur ici et je vais aussi en donner à l’hôtel. En ce moment, tout m’agace. Mais être un joueur de ce niveau signifie aussi savoir puiser dans des ressources que je n’avais pas jusqu’à récemment et trouver la motivation pour travailler même dans cette situation. Revenir sur le court et m’entraîner était la meilleure chose que je pouvais faire. »
Publié le lundi 29 septembre 2025 à 15:04