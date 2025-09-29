AccueilATPATP - PékinL'aveu de Medvedev après sa victoire contre Zverev : "En début de...
L’aveu de Medvedev après sa victoire contre Zverev : « En début de carrière, les chiffres sont impor­tants. Quand vous avez accompli beau­coup de choses, il s’agit davan­tage de faire de votre mieux, et je n’ai pas donné le meilleur de moi‐même depuis un certain temps »

Au micro de l’ATP après sa nouvelle victoire contre Zverev (la 13e sur leurs 15 derniers duels), en quarts de finale de l’ATP 500 de Pékin, Daniil Medvedev a livré une décla­ra­tion forte sur la période diffi­cile qu’il a traversée ces derniers mois sur le circuit.

« C’est génial, mais j’en veux toujours plus. Au début de votre carrière, les chiffres sont impor­tants. Lorsque vous avez accompli beau­coup de choses, il s’agit davan­tage de faire de votre mieux, et je n’ai pas donné le meilleur de moi‐même depuis un certain temps, donc je suis heureux d’être de retour en demi‐finale, de bien jouer et de battre de grands adver­saires », a déclaré le Russe, récem­ment séparé de son entraî­neur histo­rique, Gilles Cervara, pour s’entourer de deux nouveaux coachs.

En quête d’un nouveau titre depuis plus de deux ans (Rome en mai 2023), le 18e mondial affron­tera en demi‐finales le jeune améri­cain Learner Tien (52e), qui l’a battu en début d’année à l’Open d’Australie.

Publié le lundi 29 septembre 2025 à 19:44

