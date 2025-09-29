Au micro de l’ATP après sa nouvelle victoire contre Zverev (la 13e sur leurs 15 derniers duels), en quarts de finale de l’ATP 500 de Pékin, Daniil Medvedev a livré une déclaration forte sur la période difficile qu’il a traversée ces derniers mois sur le circuit.
« C’est génial, mais j’en veux toujours plus. Au début de votre carrière, les chiffres sont importants. Lorsque vous avez accompli beaucoup de choses, il s’agit davantage de faire de votre mieux, et je n’ai pas donné le meilleur de moi‐même depuis un certain temps, donc je suis heureux d’être de retour en demi‐finale, de bien jouer et de battre de grands adversaires », a déclaré le Russe, récemment séparé de son entraîneur historique, Gilles Cervara, pour s’entourer de deux nouveaux coachs.
En quête d’un nouveau titre depuis plus de deux ans (Rome en mai 2023), le 18e mondial affrontera en demi‐finales le jeune américain Learner Tien (52e), qui l’a battu en début d’année à l’Open d’Australie.
Publié le lundi 29 septembre 2025 à 19:44