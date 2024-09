Si le calen­drier fait beau­coup parler sur le circuit actuel­le­ment, Daniil Medvedev s’est lui plaint de la qualité des balles après sa victoire contre Gaël Monfils au premier tour de l’ATP 500 de Pékin (6−3, 6–4).

« C’était un match diffi­cile. Ce n’est pas du tout facile de jouer ici. Les balles… Chaque semaine du calen­drier, j’ai l’im­pres­sion qu’elles ne peuvent pas être plus lentes, mais chaque semaine, j’ai l’im­pres­sion qu’elles sont au moins aussi lentes que les précé­dentes. Elles deviennent énormes, après deux jeux, il est presque impos­sible de réaliser un coup gagnant à moins d’avoir une main très, très rapide, comme Sinner, Alcaraz ou peut‐être un Grigor Dimitrov. À un moment donné, nous (avec Gaël Monfils) étions tous les deux conscients que nous ne pouvions pas faire de coups gagnants : nous avons couru, couru et mis la balle à l’in­té­rieur du court. J’ai pu faire mieux, je suis donc content d’avoir gagné. Je pense qu’il était un peu plus fatigué que moi », a lâché le 5e mondial dans des propos rapportés par Punto de Break.