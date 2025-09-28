Battu en deux sets par Jannik Sinner en demi‐finales du Masters 1000 de Cincinnati au mois d’août dernier, Terence Atmane est parvenu à emmener l’Italien dans une troi­sième manche en huitièmes de finale de l’ATP 500 de Pékin, avant de sombrer physi­que­ment.

Après sa défaite, le Français a adressé un message très classe au numéro 2 mondial, à qui il avait d’ailleurs offert un cadeau juste avant le début de leur match dans l’Ohio.

« J’ai donné tout ce que j’avais, mais cela n’a pas suffi… Félicitations à Jannik pour sa perfor­mance et merci de m’avoir montré le chemin vers le plus haut niveau de notre sport », a écrit le 68e mondial.