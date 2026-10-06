Particulièrement embar­rassé après avoir blessé un spec­ta­teur au visage suite à une balle envoyée invo­lon­tai­re­ment en plein visage, lors de sa demi‐finale contre Novak Djokovic sur l’ATP 500 de Pékin, rencontre durant laquelle il été logi­que­ment disqua­lifié, Daniil Medvedev a tenté de se rattraper.

En effet, d’après notre confrère italien, Lorenzo Ercoli, le Russe s’est rendu à l’hô­pital afin de présenter person­nel­le­ment ses excuses au malheu­reux, qui ne souf­fri­rait d’au­cune bles­sure sérieuse.

🚨 Daniil Medvedev went to the hospital to perso­nally apolo­gize to the fanThe spec­tator is doing well and no serious inju­ries were reported, but he is not willing to provide any further infor­ma­tion about his condi­tion https://t.co/ddnOVh6QaD — Lorenzo Ercoli (@Ladal17) October 6, 2026

« Daniil Medvedev s’est rendu à l’hô­pital pour présenter person­nel­le­ment ses excuses au spec­ta­teur. Ce dernier va bien et aucune bles­sure grave n’a été signalée, mais il ne souhaite pas donner davan­tage d’in­for­ma­tions sur son état de santé », a écrit le jour­na­liste sur son compte Twitter.