Particulièrement embarrassé après avoir blessé un spectateur au visage suite à une balle envoyée involontairement en plein visage, lors de sa demi‐finale contre Novak Djokovic sur l’ATP 500 de Pékin, rencontre durant laquelle il été logiquement disqualifié, Daniil Medvedev a tenté de se rattraper.
En effet, d’après notre confrère italien, Lorenzo Ercoli, le Russe s’est rendu à l’hôpital afin de présenter personnellement ses excuses au malheureux, qui ne souffrirait d’aucune blessure sérieuse.
🚨 Daniil Medvedev went to the hospital to personally apologize to the fanThe spectator is doing well and no serious injuries were reported, but he is not willing to provide any further information about his condition https://t.co/ddnOVh6QaD— Lorenzo Ercoli (@Ladal17) October 6, 2026
« Daniil Medvedev s’est rendu à l’hôpital pour présenter personnellement ses excuses au spectateur. Ce dernier va bien et aucune blessure grave n’a été signalée, mais il ne souhaite pas donner davantage d’informations sur son état de santé », a écrit le journaliste sur son compte Twitter.
Publié le mardi 6 octobre 2026 à 18:39