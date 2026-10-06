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Le geste fort de Daniil Medvedev après sa disqua­li­fi­ca­tion contre Djokovic en demi‐finale

Par
Thomas S
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Particulièrement embar­rassé après avoir blessé un spec­ta­teur au visage suite à une balle envoyée invo­lon­tai­re­ment en plein visage, lors de sa demi‐finale contre Novak Djokovic sur l’ATP 500 de Pékin, rencontre durant laquelle il été logi­que­ment disqua­lifié, Daniil Medvedev a tenté de se rattraper. 

En effet, d’après notre confrère italien, Lorenzo Ercoli, le Russe s’est rendu à l’hô­pital afin de présenter person­nel­le­ment ses excuses au malheu­reux, qui ne souf­fri­rait d’au­cune bles­sure sérieuse. 

« Daniil Medvedev s’est rendu à l’hô­pital pour présenter person­nel­le­ment ses excuses au spec­ta­teur. Ce dernier va bien et aucune bles­sure grave n’a été signalée, mais il ne souhaite pas donner davan­tage d’in­for­ma­tions sur son état de santé », a écrit le jour­na­liste sur son compte Twitter. 

Publié le mardi 6 octobre 2026 à 18:39

A propos de l’auteur

Thomas S

Préférant sacri­fier des après‐midis dehors avec les copains pour suivre Roland‐Garros à la TV, Thomas a toujours eu le désir de vivre de sa passion. C’est par l’écri­ture et le jour­na­lisme qu’il concré­tise son rêve en inté­grant la rédac­tion de We Love Tennis en avril 2017 en tant que pigiste, avant de devenir rédac­teur en chef en août 2021. Une aven­ture vouée à se pour­suivre aussi long­temps que possible.

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