Novak Djokovic s’ap­prête à parti­ciper à l’ATP 500 de Pékin, du 30 septembre au 6 octobre, un tournoi qui lui réussit incroya­ble­ment bien et qu’il n’avait plus disputé depuis 2015. En six parti­ci­pa­tions, le Serbe a tout simple­ment soulevé le trophée à six reprises, pour un bilan phéno­ménal de 29 victoires et zéro défaite.

Au premier tour, c’est le Portugais Nuno Borges (49e mondial) qui va tenter de mettre fin à l’in­vin­ci­bi­lité de Nole dans la capi­tale chinoise. Et il sait à peu près à quoi s’attendre.

« 29–0 ? C’est fou. Ça lui met peut‐être encore plus de pres­sion. D’une certaine manière, ça ne me surprend pas, mais ça reste un chiffre incroyable. Je l’ai beau­coup observé au fil des ans et ça a été une expé­rience formi­dable de l’affronter l’année dernière à Athènes (7−6, 6–4 pour Djokovic, ndlr). Je me souviens que lors de ce match, il s’est surtout contenté de me pousser comme un fou hors du court plutôt que de frapper beau­coup de coups gagnants. Je trouve qu’il contrôle très bien la balle. Il maîtrise le rythme et la dyna­mique du match. Il est très précis au service et vrai­ment malin. On dirait qu’il n’est pas là, puis il s’étire un peu plus, et tout à coup, il renvoie une balle très profonde sur le court. Je pense que c’est son jeu de jambes que j’admire particulièrement. »

Nuno Borges ahead of his R1 match in Beijing vs. Novak Djokovic, who is 29–0 in this event.



« 29−0 ? That’s crazy. Maybe even more pres­sure for him. In some way it doesn’t surprise me, but it’s still an incre­dible stat. I’ve watched him so much over the years and it was a great… pic.twitter.com/nV9l3xBb5k — José Morgado (@josemorgado) September 30, 2026