Novak Djokovic s’apprête à participer à l’ATP 500 de Pékin, du 30 septembre au 6 octobre, un tournoi qui lui réussit incroyablement bien et qu’il n’avait plus disputé depuis 2015. En six participations, le Serbe a tout simplement soulevé le trophée à six reprises, pour un bilan phénoménal de 29 victoires et zéro défaite.
Au premier tour, c’est le Portugais Nuno Borges (49e mondial) qui va tenter de mettre fin à l’invincibilité de Nole dans la capitale chinoise. Et il sait à peu près à quoi s’attendre.
« 29–0 ? C’est fou. Ça lui met peut‐être encore plus de pression. D’une certaine manière, ça ne me surprend pas, mais ça reste un chiffre incroyable. Je l’ai beaucoup observé au fil des ans et ça a été une expérience formidable de l’affronter l’année dernière à Athènes (7−6, 6–4 pour Djokovic, ndlr). Je me souviens que lors de ce match, il s’est surtout contenté de me pousser comme un fou hors du court plutôt que de frapper beaucoup de coups gagnants. Je trouve qu’il contrôle très bien la balle. Il maîtrise le rythme et la dynamique du match. Il est très précis au service et vraiment malin. On dirait qu’il n’est pas là, puis il s’étire un peu plus, et tout à coup, il renvoie une balle très profonde sur le court. Je pense que c’est son jeu de jambes que j’admire particulièrement. »
Nuno Borges ahead of his R1 match in Beijing vs. Novak Djokovic, who is 29–0 in this event.— José Morgado (@josemorgado) September 30, 2026
« 29−0 ? That’s crazy. Maybe even more pressure for him. In some way it doesn’t surprise me, but it’s still an incredible stat. I’ve watched him so much over the years and it was a great… pic.twitter.com/nV9l3xBb5k
Publié le mercredi 30 septembre 2026 à 08:10