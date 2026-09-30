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Le prochain adver­saire de Djokovic veut briser la série : « Ça lui met peut‐être encore plus de pression »

Par
Baptiste Mulatier
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Novak Djokovic s’ap­prête à parti­ciper à l’ATP 500 de Pékin, du 30 septembre au 6 octobre, un tournoi qui lui réussit incroya­ble­ment bien et qu’il n’avait plus disputé depuis 2015. En six parti­ci­pa­tions, le Serbe a tout simple­ment soulevé le trophée à six reprises, pour un bilan phéno­ménal de 29 victoires et zéro défaite. 

Au premier tour, c’est le Portugais Nuno Borges (49e mondial) qui va tenter de mettre fin à l’in­vin­ci­bi­lité de Nole dans la capi­tale chinoise. Et il sait à peu près à quoi s’attendre. 

« 29–0 ? C’est fou. Ça lui met peut‐être encore plus de pres­sion. D’une certaine manière, ça ne me surprend pas, mais ça reste un chiffre incroyable. Je l’ai beau­coup observé au fil des ans et ça a été une expé­rience formi­dable de l’affronter l’année dernière à Athènes (7−6, 6–4 pour Djokovic, ndlr). Je me souviens que lors de ce match, il s’est surtout contenté de me pousser comme un fou hors du court plutôt que de frapper beau­coup de coups gagnants. Je trouve qu’il contrôle très bien la balle. Il maîtrise le rythme et la dyna­mique du match. Il est très précis au service et vrai­ment malin. On dirait qu’il n’est pas là, puis il s’étire un peu plus, et tout à coup, il renvoie une balle très profonde sur le court. Je pense que c’est son jeu de jambes que j’admire particulièrement. »

Publié le mercredi 30 septembre 2026 à 08:10

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

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