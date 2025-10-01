Sèchement battu par Jannik Sinner en finale de l’ATP 500 de Pékin ce mercredi (6−2, 6–2, en 1h10), le jeune améri­cain, Learner Tien, 19 ans, a fait part de ses impres­sions en confé­rence de presse sur le fait d’af­fronter un joueur aussi fort et impitoyable.

« Oui, c’est un match très diffi­cile (sourire). J’ai l’im­pres­sion que dans les quelques jeux de service – mes jeux de retour, ses jeux de service – où j’étais plutôt bien placé, il a réussi à s’en sortir grâce à son service. Je trouve qu’il a bien servi aujourd’hui. Il a marqué beau­coup de points faciles sur son service. Je n’ar­ri­vais pas vrai­ment à lire son service. Les jeux de retour ont été assez diffi­ciles pour moi en général aujourd’hui. Je pense que cela a mis beau­coup plus de pres­sion sur mes jeux de service, car je ne parve­nais pas vrai­ment à prendre l’avan­tage sur ses jeux de service. Il y avait cette pres­sion supplé­men­taire, cette incer­ti­tude quant à ma capa­cité à vrai­ment faire la diffé­rence sur ses jeux de service. Je devais vrai­ment me concen­trer sur les miens. Je pense simple­ment que la pres­sion qu’il exerce sur vous point après point est vrai­ment diffi­cile à gérer.