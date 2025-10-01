Sèchement battu par Jannik Sinner en finale de l’ATP 500 de Pékin ce mercredi (6−2, 6–2, en 1h10), le jeune américain, Learner Tien, 19 ans, a fait part de ses impressions en conférence de presse sur le fait d’affronter un joueur aussi fort et impitoyable.
« Oui, c’est un match très difficile (sourire). J’ai l’impression que dans les quelques jeux de service – mes jeux de retour, ses jeux de service – où j’étais plutôt bien placé, il a réussi à s’en sortir grâce à son service. Je trouve qu’il a bien servi aujourd’hui. Il a marqué beaucoup de points faciles sur son service. Je n’arrivais pas vraiment à lire son service. Les jeux de retour ont été assez difficiles pour moi en général aujourd’hui. Je pense que cela a mis beaucoup plus de pression sur mes jeux de service, car je ne parvenais pas vraiment à prendre l’avantage sur ses jeux de service. Il y avait cette pression supplémentaire, cette incertitude quant à ma capacité à vraiment faire la différence sur ses jeux de service. Je devais vraiment me concentrer sur les miens. Je pense simplement que la pression qu’il exerce sur vous point après point est vraiment difficile à gérer.
