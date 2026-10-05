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Les lourdes consé­quences de la disqua­li­fi­ca­tion de Medvedev contre Djokovic

Par
Thomas S
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Daniil Medvedev a perdu gros ce lundi, en quarts de finale de l’ATP 500 de Pékin.

S’il était certes mal en point face à Novak Djokovic, le Russe n’a même pas pu disputer la balle de match puis­qu’il a été logi­que­ment disqua­lifié après avoir blessé un spec­ta­teur, de manière invo­lon­taire, suite à une balle envoyée en pleine tête de celui‐ci.

Mais ce n’est pas tout car l’ac­tuel 5e joueur mondial va perdre l’in­té­gra­lité des points accu­mulés depuis le début du tournoi (200) ainsi que la tota­lité de son prize money, qui s’élève à environ 220 000 dollars. 

Une balle qui coûte donc très, très chère.

Publié le lundi 5 octobre 2026 à 17:17

A propos de l’auteur

Thomas S

Préférant sacri­fier des après‐midis dehors avec les copains pour suivre Roland‐Garros à la TV, Thomas a toujours eu le désir de vivre de sa passion. C’est par l’écri­ture et le jour­na­lisme qu’il concré­tise son rêve en inté­grant la rédac­tion de We Love Tennis en avril 2017 en tant que pigiste, avant de devenir rédac­teur en chef en août 2021. Une aven­ture vouée à se pour­suivre aussi long­temps que possible.

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