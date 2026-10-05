Daniil Medvedev a perdu gros ce lundi, en quarts de finale de l’ATP 500 de Pékin.

S’il était certes mal en point face à Novak Djokovic, le Russe n’a même pas pu disputer la balle de match puis­qu’il a été logi­que­ment disqua­lifié après avoir blessé un spec­ta­teur, de manière invo­lon­taire, suite à une balle envoyée en pleine tête de celui‐ci.

Mais ce n’est pas tout car l’ac­tuel 5e joueur mondial va perdre l’in­té­gra­lité des points accu­mulés depuis le début du tournoi (200) ainsi que la tota­lité de son prize money, qui s’élève à environ 220 000 dollars.

🚨 En étant disqua­lifié, Medvedev perd gros.Il perd tous ses points (200) et son prize‐money (219 295 $) de sa semaine à Pékin. Il ne revient donc pas à la 5e place mondiale. Et il reste 8e à la Race (il aurait pu finir 5e en cas de titre). — Benoit Maylin (@BenoitMaylin) October 5, 2026

Une balle qui coûte donc très, très chère.