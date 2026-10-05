Daniil Medvedev a perdu gros ce lundi, en quarts de finale de l’ATP 500 de Pékin.
S’il était certes mal en point face à Novak Djokovic, le Russe n’a même pas pu disputer la balle de match puisqu’il a été logiquement disqualifié après avoir blessé un spectateur, de manière involontaire, suite à une balle envoyée en pleine tête de celui‐ci.
Mais ce n’est pas tout car l’actuel 5e joueur mondial va perdre l’intégralité des points accumulés depuis le début du tournoi (200) ainsi que la totalité de son prize money, qui s’élève à environ 220 000 dollars.
🚨 En étant disqualifié, Medvedev perd gros.Il perd tous ses points (200) et son prize‐money (219 295 $) de sa semaine à Pékin. Il ne revient donc pas à la 5e place mondiale. Et il reste 8e à la Race (il aurait pu finir 5e en cas de titre).— Benoit Maylin (@BenoitMaylin) October 5, 2026
Une balle qui coûte donc très, très chère.
Publié le lundi 5 octobre 2026 à 17:17