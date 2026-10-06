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L’immense classe de Djokovic après sa victoire en finale sur abandon : « J’ai envie de fêter cette victoire. Mais en même temps, cela ne me semble ni juste ni respec­tueux de sauter de joie et de me réjouir alors qu’il s’est retiré du match »

Par
Thomas S
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Même à bientôt 40 ans et après plus de 20 ans de carrière, on peut encore connaître des premières fois sur le circuit professionnel.

C’est bien ce qui est arrivé à Novak Djokovic, ce mardi, sur l’ATP 500 de Pékin puisque c’est la première fois qu’il rempor­tait une finale après un abandon de son adver­saire, en l’oc­cu­rence Alex De Minaur. 

Mais comme le Serbe n’est pas du genre à s’ex­ta­sier après un tel coup du sort, il a donc préféré faire preuve de respect. La classe, tout simplement. 

« Hier (lundi), je n’ai pas pu terminer le match ; c’était un peu étrange. Je ne pense pas que cela m’ait déjà arrivé dans ma carrière : vivre ça en demi‐finale, puis en finale. C’est une sensa­tion étrange. J’ai envie de fêter ça, car c’est l’une des meilleures semaines que j’ai passées depuis quelques années. Mais en même temps, comme il s’est retiré du match au début du deuxième set, ça ne me semble ni juste ni respec­tueux de sauter de joie et de me réjouir. Mais au fond de moi, je suis très fier de cet exploit », a déclaré Djokovic lors de l’in­ter­view d’après match sur le court. 

Publié le mardi 6 octobre 2026 à 17:50

A propos de l’auteur

Thomas S

Préférant sacri­fier des après‐midis dehors avec les copains pour suivre Roland‐Garros à la TV, Thomas a toujours eu le désir de vivre de sa passion. C’est par l’écri­ture et le jour­na­lisme qu’il concré­tise son rêve en inté­grant la rédac­tion de We Love Tennis en avril 2017 en tant que pigiste, avant de devenir rédac­teur en chef en août 2021. Une aven­ture vouée à se pour­suivre aussi long­temps que possible.

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