Perclus de crampes après avoir été emmené dans un troi­sième set par Learner Tien en demi‐finales de l’ATP 500 de Pékin, Daniil Medvedev a reçu un aver­tis­se­ment pour « manque de combativité ».

Une déci­sion très malvenue de l’ar­bitre qui a forcé­ment provoqué l’in­com­pré­hen­sion du Russe.

« Pourquoi tous les arbitres du monde essaient‐ils de m’in­ti­mider ? Je fais tout pour m’ac­cro­cher », a notam­ment lâché le 18e mondial, qui a pour­suivi la partie en boitant jusqu’à son abandon (7−5, 5–7, 0–4).

Daniil Medvedev asks for super­visor while he’s down (15−40) down vs Leaner Tien in the 3d set.



He has been cram­ping bad and got a warning from umpire.



He said “Why is every umpire in the world trying to inti­mi­date me” pic.twitter.com/3mXlB887Gy — edgeAI (@edgeAIapp) September 30, 2025

Déjà tombeur de Medvedev à l’Open d’Australie en début d’année, Learner Tien fait à nouveau tomber le Russe, qui a pour­tant servi pour le match à 5–4 dans le deuxième set.

Pour sa première finale sur le circuit ATP, le jeune améri­cain de 19 ans (52e mondial) défiera Jannik Sinner !