AccueilATPATP - PékinL'incompréhension de Medvedev lors de sa demi-finale : "Pourquoi tous les arbitres...
ATP - Pékin

L’incompréhension de Medvedev lors de sa demi‐finale : « Pourquoi tous les arbitres du monde essaient‐ils de m’intimider ? »

Baptiste Mulatier
Par Baptiste Mulatier

-

454

Perclus de crampes après avoir été emmené dans un troi­sième set par Learner Tien en demi‐finales de l’ATP 500 de Pékin, Daniil Medvedev a reçu un aver­tis­se­ment pour « manque de combativité ». 

Une déci­sion très malvenue de l’ar­bitre qui a forcé­ment provoqué l’in­com­pré­hen­sion du Russe.

« Pourquoi tous les arbitres du monde essaient‐ils de m’in­ti­mider ? Je fais tout pour m’ac­cro­cher », a notam­ment lâché le 18e mondial, qui a pour­suivi la partie en boitant jusqu’à son abandon (7−5, 5–7, 0–4).

Déjà tombeur de Medvedev à l’Open d’Australie en début d’année, Learner Tien fait à nouveau tomber le Russe, qui a pour­tant servi pour le match à 5–4 dans le deuxième set. 

Pour sa première finale sur le circuit ATP, le jeune améri­cain de 19 ans (52e mondial) défiera Jannik Sinner !

Publié le mardi 30 septembre 2025 à 13:42

Article précédent
Fritz sur Alcaraz lors de la céré­monie de remise des prix : « Il est le meilleur joueur au monde pour une raison, et c’est aussi quel­qu’un de formidable »
Article suivant
Alcaraz, tombeur en finale de Fritz : « J’ai un remer­cie­ment tout parti­cu­lier à adresser après ce qui m’est arrivé au premier tour »

ARTICLES CONNEXES

We Love Tennis
Contact & Recrutement | Crédits | Mentions Légales | Personnaliser RGPD | Live Score I Notre partenaire E-Shop Tennis I Notre marque padel I Notre partenaire Nutrition
Facebook Instagram Twitter
© The Tennis Factory 2025 ♥ Réalisation Can Toute Ltd.