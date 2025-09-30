Perclus de crampes après avoir été emmené dans un troisième set par Learner Tien en demi‐finales de l’ATP 500 de Pékin, Daniil Medvedev a reçu un avertissement pour « manque de combativité ».
Une décision très malvenue de l’arbitre qui a forcément provoqué l’incompréhension du Russe.
« Pourquoi tous les arbitres du monde essaient‐ils de m’intimider ? Je fais tout pour m’accrocher », a notamment lâché le 18e mondial, qui a poursuivi la partie en boitant jusqu’à son abandon (7−5, 5–7, 0–4).
Daniil Medvedev asks for supervisor while he’s down (15−40) down vs Leaner Tien in the 3d set.— edgeAI (@edgeAIapp) September 30, 2025
He has been cramping bad and got a warning from umpire.
He said “Why is every umpire in the world trying to intimidate me” pic.twitter.com/3mXlB887Gy
Déjà tombeur de Medvedev à l’Open d’Australie en début d’année, Learner Tien fait à nouveau tomber le Russe, qui a pourtant servi pour le match à 5–4 dans le deuxième set.
Pour sa première finale sur le circuit ATP, le jeune américain de 19 ans (52e mondial) défiera Jannik Sinner !
Publié le mardi 30 septembre 2025 à 13:42