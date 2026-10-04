Lleyton Hewitt n’est jamais très éloigné des courts de tennis.

En effet, l’ancien numéro un mondial austra­lien est le capi­taine de l’équipe austra­lienne mascu­line de Coupe Davis depuis 2015.

Ces derniers jours, il semble toute­fois se rappro­cher de la boxe d’un certain Alex de Minaur.

En confé­rence de presse d’après-match, après sa victoire face au Français Quentin Halys, l’actuel 10e joueur mondial s’est livré sur cette future association :

« « Lleyton Hewitt est‐il surtout là en tant qu’observateur, ou a‑t‐il rejoint ton équipe de manière plus offi­cielle ? » demande un jour­na­liste présent à Pékin.

Alex de Minaur : « Il va m’aider au cours des deux prochaines semaines. C’est une personne qui a toujours été à mes côtés et qui a énor­mé­ment fait pour moi. C’est formi­dable de l’avoir ici pour m’aider. J’ai hâte de voir ce qui nous attend. » »

Une aide précieuse pour Alex de Minaur, que l’on retrou­vera aujourd’hui en quarts de finale à Pékin face à Andrey Rublev.