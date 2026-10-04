Lleyton Hewitt n’est jamais très éloigné des courts de tennis.
En effet, l’ancien numéro un mondial australien est le capitaine de l’équipe australienne masculine de Coupe Davis depuis 2015.
Ces derniers jours, il semble toutefois se rapprocher de la boxe d’un certain Alex de Minaur.
En conférence de presse d’après-match, après sa victoire face au Français Quentin Halys, l’actuel 10e joueur mondial s’est livré sur cette future association :
« « Lleyton Hewitt est‐il surtout là en tant qu’observateur, ou a‑t‐il rejoint ton équipe de manière plus officielle ? » demande un journaliste présent à Pékin.
Alex de Minaur : « Il va m’aider au cours des deux prochaines semaines. C’est une personne qui a toujours été à mes côtés et qui a énormément fait pour moi. C’est formidable de l’avoir ici pour m’aider. J’ai hâte de voir ce qui nous attend. » »
Une aide précieuse pour Alex de Minaur, que l’on retrouvera aujourd’hui en quarts de finale à Pékin face à Andrey Rublev.
Publié le dimanche 4 octobre 2026 à 10:40