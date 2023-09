Carlos Alcaraz est bien arrivé en Chine pour disputer la tournée asia­tique en commen­çant par Pékin (ATP 500) cette semaine avant le Masters 1000 de Shanghaï la semaine prochaine.

Durant le média day devant la presse locale, l’Espagnol est revenu sur ses moti­va­tions et notam­ment la place de numéro 1 mondial que lui a « chipé » Novak Djokovic après sa belle tournée améri­caine avec un titre à Cincinnati et à l’US Open. Il a expliqué que c’était l’un de ses prin­ci­paux objec­tifs pour 2024 car il y pense constamment.

« Je viens ici avec une moti­va­tion supplé­men­taire pour essayer de la récu­pérer et de me placer premier dans la Race, en plus du clas­se­ment. Comme je l’ai dit, c’est quelque chose que j’ai en tête chaque fois que je m’en­traîne, j’y pense à chaque tournoi. Il n’est pas non plus obli­ga­toire pour moi de la récu­pérer, mais il faut se fixer des objec­tifs dans l’année. Pour moi, la place de numéro 1 fait partie de mes prin­ci­paux objec­tifs, donc dans ces grands tour­nois, je vais y aller, essayer de jouer correc­te­ment pour la récu­pérer », a déclaré Alcaraz.

Pour rappel, le jeune Murcien (8535) compte près de 3000 points de retard sur le Serbe (11545).