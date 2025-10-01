Lors de sa demi‐finale face à Tien alors qu’il menait les débats, Daniil Medvedev a été pris de crampes qui l’empêchaient carré­ment de marcher. L’arbitre de chaise plutôt que d’être compré­hensif a décide de le sanc­tionner avec un aver­tis­se­ment pour manque de comba­ti­vité. Heureusement le Russe n’a pas dégou­pillé comme l’a souligne Nicolas Mahut, consul­tant pour Eurosport.

« Lors de la faute d’ap­pré­cia­tion de l’ar­bitre, Daniil a su garder son calme, il faut s’en féli­citer. On l’a déjà vu par le passé sortir de ses gons pour moins que cela. Je trouve ça plutôt bien cela veut dire qu’il est vrai­ment dans une autre dyna­mique, qu’il a su gérer sa frus­tra­tion alors qu’il menait au score »