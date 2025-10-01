AccueilATPATP - PékinMahut au sujet de Medvedev : "Lors de la grosse faute d'appréciation...
ATP - Pékin

Mahut au sujet de Medvedev : « Lors de la grosse faute d’ap­pré­cia­tion de l’ar­bitre, Daniil a su garder son calme, il faut vrai­ment s’en féliciter »

Jean Muller
Par Jean Muller

-

69

Lors de sa demi‐finale face à Tien alors qu’il menait les débats, Daniil Medvedev a été pris de crampes qui l’empêchaient carré­ment de marcher. L’arbitre de chaise plutôt que d’être compré­hensif a décide de le sanc­tionner avec un aver­tis­se­ment pour manque de comba­ti­vité. Heureusement le Russe n’a pas dégou­pillé comme l’a souligne Nicolas Mahut, consul­tant pour Eurosport.

« Lors de la faute d’ap­pré­cia­tion de l’ar­bitre, Daniil a su garder son calme, il faut s’en féli­citer. On l’a déjà vu par le passé sortir de ses gons pour moins que cela. Je trouve ça plutôt bien cela veut dire qu’il est vrai­ment dans une autre dyna­mique, qu’il a su gérer sa frus­tra­tion alors qu’il menait au score »

Publié le mercredi 1 octobre 2025 à 10:46

Article précédent
Sinner après son titre à pékin : « On va essayer de conti­nuer à s’amé­liorer et de faire tout notre possible pour progresser encore »
Article suivant
L’ATP prend une déci­sion historique

ARTICLES CONNEXES

We Love Tennis
Contact & Recrutement | Crédits | Mentions Légales | Personnaliser RGPD | Live Score I Notre partenaire E-Shop Tennis I Notre marque padel I Notre partenaire Nutrition
Facebook Instagram Twitter
© The Tennis Factory 2025 ♥ Réalisation Can Toute Ltd.