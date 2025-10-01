Lors de sa demi‐finale face à Tien alors qu’il menait les débats, Daniil Medvedev a été pris de crampes qui l’empêchaient carrément de marcher. L’arbitre de chaise plutôt que d’être compréhensif a décide de le sanctionner avec un avertissement pour manque de combativité. Heureusement le Russe n’a pas dégoupillé comme l’a souligne Nicolas Mahut, consultant pour Eurosport.
« Lors de la faute d’appréciation de l’arbitre, Daniil a su garder son calme, il faut s’en féliciter. On l’a déjà vu par le passé sortir de ses gons pour moins que cela. Je trouve ça plutôt bien cela veut dire qu’il est vraiment dans une autre dynamique, qu’il a su gérer sa frustration alors qu’il menait au score »
Publié le mercredi 1 octobre 2025 à 10:46