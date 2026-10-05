Alors qu’il a souf­fert de problèmes physiques ces dernières semaines, et qu’il restait sur une tournée améri­caine cauche­mar­desque, Novak Djokovic s’est tout simple­ment offert Alexander Zverev, récent vain­queur de Roland‐Garros et de l’US Open : 4–6, 6–4, 6–4 en quarts de finale de l’ATP 500 de Pékin.

Malgré une carrière et un palmarès déjà immenses, le Serbe continue d’impressionner les obser­va­teurs et notam­ment la lauréate de Wimbledon 2013, Marion Bartoli.

MONUMENTAL perfor­mance from Novak Djokovic against Zverev !! The inten­sity, the level, the fight… simply incre­dible. For me, one of the best matches of the season. At 39, Novak is still pushing the limits of what we thought was possible !! What a battle ! For me, one of the best match of the season !! Djokovic is eternal🎾🔥@DjokerNole @ChinaOpen — MARION BARTOLI (@bartoli_marion) October 4, 2026

« Une perfor­mance MONUMENTALE de Novak Djokovic face à Zverev ! L’intensité, le niveau, la comba­ti­vité… tout simple­ment incroyable. À 39 ans, Novak repousse encore les limites de ce que l’on croyait possible !! Quelle bataille ! Pour moi, l’un des meilleurs matchs de la saison !! Djokovic est éternel », a écrit la Française sur le réseau social X.