Alors qu’il a souffert de problèmes physiques ces dernières semaines, et qu’il restait sur une tournée américaine cauchemardesque, Novak Djokovic s’est tout simplement offert Alexander Zverev, récent vainqueur de Roland‐Garros et de l’US Open : 4–6, 6–4, 6–4 en quarts de finale de l’ATP 500 de Pékin.
Malgré une carrière et un palmarès déjà immenses, le Serbe continue d’impressionner les observateurs et notamment la lauréate de Wimbledon 2013, Marion Bartoli.
MONUMENTAL performance from Novak Djokovic against Zverev !! The intensity, the level, the fight… simply incredible. For me, one of the best matches of the season. At 39, Novak is still pushing the limits of what we thought was possible !! What a battle ! For me, one of the best match of the season !! Djokovic is eternal🎾🔥@DjokerNole @ChinaOpen— MARION BARTOLI (@bartoli_marion) October 4, 2026
« Une performance MONUMENTALE de Novak Djokovic face à Zverev ! L’intensité, le niveau, la combativité… tout simplement incroyable. À 39 ans, Novak repousse encore les limites de ce que l’on croyait possible !! Quelle bataille ! Pour moi, l’un des meilleurs matchs de la saison !! Djokovic est éternel », a écrit la Française sur le réseau social X.
Publié le lundi 5 octobre 2026 à 09:05