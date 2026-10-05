Accueil ATP ATP - Pékin

Marion Bartoli, choquée par Novak Djokovic : « À 39 ans, Novak repousse encore les limites de ce que l’on croyait possible. Il est éternel »

Par
Baptiste Mulatier
-
178

Alors qu’il a souf­fert de problèmes physiques ces dernières semaines, et qu’il restait sur une tournée améri­caine cauche­mar­desque, Novak Djokovic s’est tout simple­ment offert Alexander Zverev, récent vain­queur de Roland‐Garros et de l’US Open : 4–6, 6–4, 6–4 en quarts de finale de l’ATP 500 de Pékin.

Malgré une carrière et un palmarès déjà immenses, le Serbe continue d’impressionner les obser­va­teurs et notam­ment la lauréate de Wimbledon 2013, Marion Bartoli.

« Une perfor­mance MONUMENTALE de Novak Djokovic face à Zverev ! L’intensité, le niveau, la comba­ti­vité… tout simple­ment incroyable. À 39 ans, Novak repousse encore les limites de ce que l’on croyait possible !! Quelle bataille ! Pour moi, l’un des meilleurs matchs de la saison !! Djokovic est éternel », a écrit la Française sur le réseau social X.

Publié le lundi 5 octobre 2026 à 09:05

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

ARTICLES CONNEXESDu même auteur

We Love Tennis
Contact & Recrutement | Crédits | Mentions Légales | Personnaliser RGPD | Live Score I Notre partenaire E-Shop Tennis I Notre marque padel I Notre partenaire Nutrition
Facebook Instagram X
© The Tennis Factory 2026 ♥