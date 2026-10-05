Daniil Medvedev n’en menait pas large lors de son passage en conférence de presse après sa défaite, sur disqualification, contre Novak Djokovic en quarts de finale de l’ATP 500 de Pékin.
Sanctionné pour avoir envoyé une balle de manière involontaire dans l’oeil d’un spectateur, le Russe a simplement tenu à s’excuser auprès de l’intéressé sans vraiment chercher d’excuse. Extrait.
Q. Vous ne pouvez pas vraiment en dire beaucoup plus, n’est-ce pas ? Quand c’est arrivé, à ce moment‐là, qu’est-ce qui vous est passé par la tête ?
DANIIL MEDVEDEV : Non, c’était une sensation horrible parce que, encore une fois, ce n’est pas ce que je fais d’habitude. Je ne voulais pas frapper la balle… Je veux dire, vous pouvez voir qu’il n’y a aucune colère à ce moment‐là. Ce n’est pas vraiment de la frustration non plus. Je ne frappe pas fort. Oui, ça l’a touché. Je suis vraiment désolé pour lui en fait, car, encore une fois, j’espère juste qu’il va bien. C’est le plus important. Pour le reste, on passe à autre chose. Je me soucie vraiment de lui en ce moment. J’espère pouvoir le rencontrer et me rattraper d’une manière ou d’une autre.
Publié le lundi 5 octobre 2026 à 18:46