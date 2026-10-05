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Medvedev, après sa disqua­li­fi­ca­tion contre Djokovic : « Je suis vrai­ment désolé pour ce spec­ta­teur. J’espère pouvoir le rencon­trer et me rattraper d’une manière ou d’une autre »

Par
Thomas S
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Daniil Medvedev n’en menait pas large lors de son passage en confé­rence de presse après sa défaite, sur disqua­li­fi­ca­tion, contre Novak Djokovic en quarts de finale de l’ATP 500 de Pékin. 

Sanctionné pour avoir envoyé une balle de manière invo­lon­taire dans l’oeil d’un spec­ta­teur, le Russe a simple­ment tenu à s’ex­cuser auprès de l’in­té­ressé sans vrai­ment cher­cher d’ex­cuse. Extrait. 

Q. Vous ne pouvez pas vrai­ment en dire beau­coup plus, n’est-ce pas ? Quand c’est arrivé, à ce moment‐là, qu’est-ce qui vous est passé par la tête ?
DANIIL MEDVEDEV : Non, c’était une sensa­tion horrible parce que, encore une fois, ce n’est pas ce que je fais d’habitude. Je ne voulais pas frapper la balle… Je veux dire, vous pouvez voir qu’il n’y a aucune colère à ce moment‐là. Ce n’est pas vrai­ment de la frus­tra­tion non plus. Je ne frappe pas fort. Oui, ça l’a touché. Je suis vrai­ment désolé pour lui en fait, car, encore une fois, j’espère juste qu’il va bien. C’est le plus impor­tant. Pour le reste, on passe à autre chose. Je me soucie vrai­ment de lui en ce moment. J’espère pouvoir le rencon­trer et me rattraper d’une manière ou d’une autre.

Publié le lundi 5 octobre 2026 à 18:46

A propos de l’auteur

Thomas S

Préférant sacri­fier des après‐midis dehors avec les copains pour suivre Roland‐Garros à la TV, Thomas a toujours eu le désir de vivre de sa passion. C’est par l’écri­ture et le jour­na­lisme qu’il concré­tise son rêve en inté­grant la rédac­tion de We Love Tennis en avril 2017 en tant que pigiste, avant de devenir rédac­teur en chef en août 2021. Une aven­ture vouée à se pour­suivre aussi long­temps que possible.

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