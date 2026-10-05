Daniil Medvedev n’en menait pas large lors de son passage en confé­rence de presse après sa défaite, sur disqua­li­fi­ca­tion, contre Novak Djokovic en quarts de finale de l’ATP 500 de Pékin.

Sanctionné pour avoir envoyé une balle de manière invo­lon­taire dans l’oeil d’un spec­ta­teur, le Russe a simple­ment tenu à s’ex­cuser auprès de l’in­té­ressé sans vrai­ment cher­cher d’ex­cuse. Extrait.

Q. Vous ne pouvez pas vrai­ment en dire beau­coup plus, n’est-ce pas ? Quand c’est arrivé, à ce moment‐là, qu’est-ce qui vous est passé par la tête ?

DANIIL MEDVEDEV : Non, c’était une sensa­tion horrible parce que, encore une fois, ce n’est pas ce que je fais d’habitude. Je ne voulais pas frapper la balle… Je veux dire, vous pouvez voir qu’il n’y a aucune colère à ce moment‐là. Ce n’est pas vrai­ment de la frus­tra­tion non plus. Je ne frappe pas fort. Oui, ça l’a touché. Je suis vrai­ment désolé pour lui en fait, car, encore une fois, j’espère juste qu’il va bien. C’est le plus impor­tant. Pour le reste, on passe à autre chose. Je me soucie vrai­ment de lui en ce moment. J’espère pouvoir le rencon­trer et me rattraper d’une manière ou d’une autre.