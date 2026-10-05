Daniil Medvedev vient de faire une Novak Djokovic… contre Novak Djokovic.

Si tout le monde se souvient de la disqua­li­fi­ca­tion rocam­bo­lesque du Serbe en huitièmes de finale de l’US Open 2020 après une balle envoyée invo­lon­tai­re­ment dans la gorge d’une juge de ligne, le Russe a connu plus ou moins la même mésaventure.

Alors que les deux hommes étaient en train de nous offrir un très beau match, ce lundi, en quarts de finale de l’ATP 500 de Pékin, Medvedev a donc été disqua­lifié, alors que le Serbe servait pour le match dans le deuxième set (5−3, 15–15), à cause d’une balle envoyée par frus­tra­tion, et toujours de manière invo­lon­taire, dans la tête d’un spectateur.

Not the ending we expected 😮@DjokerNole advances to the Beijing final after Medvedev is defaulted whilst down 5–7 3–5#ChinaOpen https://t.co/Pae5eNrJ6W — Tennis TV (@TennisTV) October 5, 2026

L’état de ce dernier, aveuglé et contraint de quitter le stade, n’a pas laissé le choix au super­vi­seur qui a donc logi­que­ment décidé de disqua­li­fier Daniil et d’en­voyer Djokovic en finale.

😱😱😱Daniil Medvedev disqua­li­fiée à 5–3, 15–15 dans le deuxième pour avoir invo­lon­tai­re­ment, dans un geste de frus­tra­tion, envoyé une balle dans l’oeil d’un spec­ta­teur au premier rang. https://t.co/7olaxOyibB — Tennis Legend (@TennisLegende) October 5, 2026

Un scénario impro­bable dans un match qui était déjà un peu fou.

Conséquence directe : Novak Djokovic dispu­tera sa deuxième finale de la saison, après l’Open d’Australie, où il sera opposé à Alex De Minaur, qui a profité de l’abandon d’Hubert Hurkacz dans la première demi‐finale.