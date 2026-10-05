Daniil Medvedev vient de faire une Novak Djokovic… contre Novak Djokovic.
Si tout le monde se souvient de la disqualification rocambolesque du Serbe en huitièmes de finale de l’US Open 2020 après une balle envoyée involontairement dans la gorge d’une juge de ligne, le Russe a connu plus ou moins la même mésaventure.
Alors que les deux hommes étaient en train de nous offrir un très beau match, ce lundi, en quarts de finale de l’ATP 500 de Pékin, Medvedev a donc été disqualifié, alors que le Serbe servait pour le match dans le deuxième set (5−3, 15–15), à cause d’une balle envoyée par frustration, et toujours de manière involontaire, dans la tête d’un spectateur.
Not the ending we expected 😮@DjokerNole advances to the Beijing final after Medvedev is defaulted whilst down 5–7 3–5#ChinaOpen https://t.co/Pae5eNrJ6W— Tennis TV (@TennisTV) October 5, 2026
L’état de ce dernier, aveuglé et contraint de quitter le stade, n’a pas laissé le choix au superviseur qui a donc logiquement décidé de disqualifier Daniil et d’envoyer Djokovic en finale.
😱😱😱Daniil Medvedev disqualifiée à 5–3, 15–15 dans le deuxième pour avoir involontairement, dans un geste de frustration, envoyé une balle dans l’oeil d’un spectateur au premier rang. https://t.co/7olaxOyibB— Tennis Legend (@TennisLegende) October 5, 2026
Un scénario improbable dans un match qui était déjà un peu fou.
Conséquence directe : Novak Djokovic disputera sa deuxième finale de la saison, après l’Open d’Australie, où il sera opposé à Alex De Minaur, qui a profité de l’abandon d’Hubert Hurkacz dans la première demi‐finale.
Publié le lundi 5 octobre 2026 à 16:02