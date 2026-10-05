Accueil ATP ATP - Pékin

Medvedev disqua­lifié après avoir blessé un spec­ta­teur contre Djokovic

Par
Thomas S
-
2009

Daniil Medvedev vient de faire une Novak Djokovic… contre Novak Djokovic. 

Si tout le monde se souvient de la disqua­li­fi­ca­tion rocam­bo­lesque du Serbe en huitièmes de finale de l’US Open 2020 après une balle envoyée invo­lon­tai­re­ment dans la gorge d’une juge de ligne, le Russe a connu plus ou moins la même mésaventure. 

Alors que les deux hommes étaient en train de nous offrir un très beau match, ce lundi, en quarts de finale de l’ATP 500 de Pékin, Medvedev a donc été disqua­lifié, alors que le Serbe servait pour le match dans le deuxième set (5−3, 15–15), à cause d’une balle envoyée par frus­tra­tion, et toujours de manière invo­lon­taire, dans la tête d’un spectateur.

L’état de ce dernier, aveuglé et contraint de quitter le stade, n’a pas laissé le choix au super­vi­seur qui a donc logi­que­ment décidé de disqua­li­fier Daniil et d’en­voyer Djokovic en finale. 

Un scénario impro­bable dans un match qui était déjà un peu fou. 

Conséquence directe : Novak Djokovic dispu­tera sa deuxième finale de la saison, après l’Open d’Australie, où il sera opposé à Alex De Minaur, qui a profité de l’abandon d’Hubert Hurkacz dans la première demi‐finale.

Publié le lundi 5 octobre 2026 à 16:02

A propos de l’auteur

Thomas S

Préférant sacri­fier des après‐midis dehors avec les copains pour suivre Roland‐Garros à la TV, Thomas a toujours eu le désir de vivre de sa passion. C’est par l’écri­ture et le jour­na­lisme qu’il concré­tise son rêve en inté­grant la rédac­tion de We Love Tennis en avril 2017 en tant que pigiste, avant de devenir rédac­teur en chef en août 2021. Une aven­ture vouée à se pour­suivre aussi long­temps que possible.

ARTICLES CONNEXESDu même auteur

We Love Tennis
Contact & Recrutement | Crédits | Mentions Légales | Personnaliser RGPD | Live Score I Notre partenaire E-Shop Tennis I Notre marque padel I Notre partenaire Nutrition
Facebook Instagram X
© The Tennis Factory 2026 ♥