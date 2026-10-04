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Medvedev sur Djokovic, opposé à Zverev en quarts de finale : « Novak est fou parce qu’il est déjà vieux, on ne va pas s’en mentir, mais il peut encore très bien jouer »

Par
Baptiste Mulatier
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Rolex Paris Masters 2025 -

Titré à Hangzhou la semaine dernière, Daniil Medvedev s’est égale­ment qualifié pour les demi‐finales de l’ATP 500 de Pékin. Il y retrou­vera le vain­queur du quart de finale entre Novak Djokovic et Alexander Zverev.

« Novak est fou parce qu’il est vieux, on ne va pas se mentir (rires), mais il peut encore très bien jouer. Peut‐être un peu moins bien que lorsqu’il rempor­tait trois tour­nois du Grand Chelem par an, mais il reste un adver­saire redou­table », a lancé avec le sourire le 6e joueur mondial après sa victoire contre Francisco Cerundolo (7−6 [4], 6–3).

Une demie qui sera quoi qu’il arrive très attendue.

Publié le dimanche 4 octobre 2026 à 14:13

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

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