Titré à Hangzhou la semaine dernière, Daniil Medvedev s’est également qualifié pour les demi‐finales de l’ATP 500 de Pékin. Il y retrouvera le vainqueur du quart de finale entre Novak Djokovic et Alexander Zverev.
« Novak est fou parce qu’il est vieux, on ne va pas se mentir (rires), mais il peut encore très bien jouer. Peut‐être un peu moins bien que lorsqu’il remportait trois tournois du Grand Chelem par an, mais il reste un adversaire redoutable », a lancé avec le sourire le 6e joueur mondial après sa victoire contre Francisco Cerundolo (7−6 [4], 6–3).
“Novak is crazy because he is old – we’re not gonna lie – but he can play so good” 😅👴@DaniilMedwed previews his semi‐final match against the winner of Zverev vs Djokovic ! #ChinaOpen pic.twitter.com/JU47pA3oNO— Tennis TV (@TennisTV) October 4, 2026
Une demie qui sera quoi qu’il arrive très attendue.
Publié le dimanche 4 octobre 2026 à 14:13