Titré à Hangzhou la semaine dernière, Daniil Medvedev s’est égale­ment qualifié pour les demi‐finales de l’ATP 500 de Pékin. Il y retrou­vera le vain­queur du quart de finale entre Novak Djokovic et Alexander Zverev.

« Novak est fou parce qu’il est vieux, on ne va pas se mentir (rires), mais il peut encore très bien jouer. Peut‐être un peu moins bien que lorsqu’il rempor­tait trois tour­nois du Grand Chelem par an, mais il reste un adver­saire redou­table », a lancé avec le sourire le 6e joueur mondial après sa victoire contre Francisco Cerundolo (7−6 [4], 6–3).

“Novak is crazy because he is old – we’re not gonna lie – but he can play so good” 😅👴@DaniilMedwed previews his semi‐final match against the winner of Zverev vs Djokovic ! #ChinaOpen pic.twitter.com/JU47pA3oNO — Tennis TV (@TennisTV) October 4, 2026

Une demie qui sera quoi qu’il arrive très attendue.