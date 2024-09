Comme à son habi­tude, Daniil Medvedev s’est montré plutôt bavard lors de son passage en confé­rence de presse avant le début de l’ATP 500 de Pékin sur lequel il affron­tera Gaël Monfils ce vendredi au premier tour.

Et après avoir évoqué son prochain match face au Français et la diffi­culté de se retrouver dans le même tableau que Jannik Sinner et Carlos Alcaraz, le Russe s’est égale­ment exprimé sur un poten­tiel affron­te­ment face à l’Espagnol en demi‐finales.

« Nous venons tous les deux de la Laver Cup, donc nous devons gagner les premiers matches. Ce ne sera pas facile avec le déca­lage horaire et tout le reste. D’habitude, on se prépare plus long­temps. Pour l’ins­tant, la prépa­ra­tion est courte. Mais si nous nous rencon­trons tous les deux, oui, jouer contre Carlos n’est pas facile, surtout quand il est en feu. Je l’ai vu lorsque nous avons joué à la Laver Cup. Il jouait très bien. Les mecs en face n’avaient aucune chance. Oui, il faut donner le meilleur de soi‐même. Il faut essayer de le mettre sous pres­sion tout le temps. C’est là qu’on peut avoir une chance. Oui, c’est le plus impor­tant, jouer son meilleur tennis. »