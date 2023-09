« Medvedev se sent complè­te­ment vide (depuis sa défaite en finale de l’US Open contre Djokovic, ndlr) et il ne peut même pas penser à avoir une raquette dans la main », révé­lait Patrick Mouratoglou au moment d’ex­pli­quer le forfait du Russe pour l’UTS.

Pour son retour, Medvedev aura pour­tant fort à faire car le tirage au sort de l’ATP 500 de Beijing (28 septembre au 4 octobre) n’a pas été clément avec lui : Paul – Murray/De Mimaur – Rublev – Tsitsipas/Zverev – Alcaraz.

Longtemps incer­tain, Carlos Alcaraz sera fina­le­ment prêt et complète un tableau très relevé. Son parcours poten­tiel pour­rait ressem­bler à cela : Qualifié – Khachanov/Musetti – Ruud – Sinner/Rune – Medvedev.

De nombreux chocs auront lieu dès le premier dans la capi­tale chinoise :

The draw of the China Open is packed. 🍿



Some GREAT first rounds :

🇷🇺 Khachanov v. Musetti 🇮🇹

🇩🇪 Struff v. Ruud🇳🇴

🇩🇰 Rune v. Auger‐Aliassime 🇨🇦

🇨🇱 Jarry v. Tsitsipas 🇬🇷

🇷🇺 Rublev v. Norrie 🇬🇧

🇦🇺 De Minaur v. Murray 🇬🇧

🇺🇸 Paul v. Medvedev 🇷🇺



Love this kind of 500s. pic.twitter.com/hqFkZ5bk88