Une partie du public chinois n’a visi­ble­ment pas pardonné à Lorenzo Musetti, malgré ses excuses, après ses propos polé­miques au premier tour.

Le 9e joueur mondial a en effet été hué par certains spec­ta­teurs après son abandon contre Learner Tien en quarts de finale de l’ATP 500 de Pékin (il était mené 6–4, 3–6, 0–3, ndlr). 

L’Italien avait demandé un temps mort médical dans le deuxième set après avoir ressenti une douleur au niveau des fessiers. 

En demi‐finales, l’es­poir améri­cain Tien (52e mondial à 19 ans) affron­tera le vain­queur du choc entre Daniil Medvedev et Alexander Zverev. Il a déjà battu les deux cette année (Medvedev à l’Open d’Australie et Zverev à Acapulco). 

Publié le lundi 29 septembre 2025 à 15:11

