Une partie du public chinois n’a visi­ble­ment pas pardonné à Lorenzo Musetti, malgré ses excuses, après ses propos polé­miques au premier tour.

Le 9e joueur mondial a en effet été hué par certains spec­ta­teurs après son abandon contre Learner Tien en quarts de finale de l’ATP 500 de Pékin (il était mené 6–4, 3–6, 0–3, ndlr).

L’Italien avait demandé un temps mort médical dans le deuxième set après avoir ressenti une douleur au niveau des fessiers.

👇 Lorenzo Musetti being booed after reti­ring due to injury in Beijing pic.twitter.com/6W0Er3D8Pz — Olly Tennis 🎾🇬🇧 (@Olly_Tennis_) September 29, 2025

En demi‐finales, l’es­poir améri­cain Tien (52e mondial à 19 ans) affron­tera le vain­queur du choc entre Daniil Medvedev et Alexander Zverev. Il a déjà battu les deux cette année (Medvedev à l’Open d’Australie et Zverev à Acapulco).