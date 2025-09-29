Une partie du public chinois n’a visiblement pas pardonné à Lorenzo Musetti, malgré ses excuses, après ses propos polémiques au premier tour.
Le 9e joueur mondial a en effet été hué par certains spectateurs après son abandon contre Learner Tien en quarts de finale de l’ATP 500 de Pékin (il était mené 6–4, 3–6, 0–3, ndlr).
L’Italien avait demandé un temps mort médical dans le deuxième set après avoir ressenti une douleur au niveau des fessiers.
👇 Lorenzo Musetti being booed after retiring due to injury in Beijing pic.twitter.com/6W0Er3D8Pz— Olly Tennis 🎾🇬🇧 (@Olly_Tennis_) September 29, 2025
En demi‐finales, l’espoir américain Tien (52e mondial à 19 ans) affrontera le vainqueur du choc entre Daniil Medvedev et Alexander Zverev. Il a déjà battu les deux cette année (Medvedev à l’Open d’Australie et Zverev à Acapulco).
Publié le lundi 29 septembre 2025 à 15:11