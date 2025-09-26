Giovanni Mpetshi Perricard risque de faire quelques cauchemars de Lorenzo Musetti.
Opposé à l’Italien pour la quatrième fois de sa carrière, ce vendredi au premier tour de l’ATP 500 de Pékin, le Tricolore a encore mordu la poussière après un beau duel en trois sets et 2h30 de jeu : 7–6(3), 6–7(4), 6–4.
10–0 against fellow one‐handed backhand players since 2024 😈— Tennis TV (@TennisTV) September 26, 2025
Lorenzo Musetti outlasts Giovanni Mpetshi Perricard 7–6(3) 6–7(4) 6–4 in Beijing 😮💨#ChinaOpen pic.twitter.com/NopJD6KIHV
Il y avait pourtant la place pour l’actuel 36e mondial face à un Musetti tendu et probablement encore marqué par sa défaite en finale du tournoi de Chengdu il y a quelques jours. Mais à cause d’un jeu de service totalement manqué en début de troisième manche, le Lyonnais concède donc une quatrième défaite en 15 mois face au 9e mondial.
Il y a en tout cas du mieux dans le jeu de Giovanni, qui tentera de le montrer dès la semaine prochaine sur le Masters 1000 de Shanghai, un tournoi réputé pour la rapidité de ses courts.
Publié le vendredi 26 septembre 2025 à 16:03