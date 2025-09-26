Giovanni Mpetshi Perricard risque de faire quelques cauche­mars de Lorenzo Musetti.

Opposé à l’Italien pour la quatrième fois de sa carrière, ce vendredi au premier tour de l’ATP 500 de Pékin, le Tricolore a encore mordu la pous­sière après un beau duel en trois sets et 2h30 de jeu : 7–6(3), 6–7(4), 6–4.

10–0 against fellow one‐handed back­hand players since 2024 😈



Lorenzo Musetti outlasts Giovanni Mpetshi Perricard 7–6(3) 6–7(4) 6–4 in Beijing 😮‍💨#ChinaOpen pic.twitter.com/NopJD6KIHV — Tennis TV (@TennisTV) September 26, 2025

Il y avait pour­tant la place pour l’ac­tuel 36e mondial face à un Musetti tendu et proba­ble­ment encore marqué par sa défaite en finale du tournoi de Chengdu il y a quelques jours. Mais à cause d’un jeu de service tota­le­ment manqué en début de troi­sième manche, le Lyonnais concède donc une quatrième défaite en 15 mois face au 9e mondial.

Il y a en tout cas du mieux dans le jeu de Giovanni, qui tentera de le montrer dès la semaine prochaine sur le Masters 1000 de Shanghai, un tournoi réputé pour la rapi­dité de ses courts.