Novak Djokovic a remis les pendules à l’heure en venant à bout d’Alexander Zverev, récent vainqueur de Roland‐Garros et de l’US Open, en quarts de finale de l’ATP 500 de Pékin (6−4, 4–6, 6–4).
Aux commentaires du match sur Eurosport, Nicolas Mahut a pris énormément de plaisir, comme tous les fans de tennis ce dimanche.
« Djokovic a été époustouflant, et Zverev également. Il faut être deux dans ce genre situation pour réaliser un chef‑d’œuvre. C’est un quart de finale d’un ATP 500 mais vous mettez ce match en finale d’un Masters 1000 ou en Grand Chelem, avec ce niveau de jeu, c’était vraiment un chef‑d’œuvre. On a retrouvé le grand Novak Djokovic face à Alexander Zverev qui a réalisé un match prodigieux, notamment au service. Ils ont été incroyables. Zverev a passé 80% de première balle et Djokovic arrive quand même à le breaker deux fois. Je suis admiratif de la performance de Djokovic quand on sait d’où il vient. Ses deux premiers matchs du tournoi étaient poussifs, laborieux et aujourd’hui il était en mission. Il avait envie de se prouver qu’il était encore capable de battre les tous meilleurs. Quelle performance ! J’avais un gros doute sur le fait qu’on puisse atteindre des sommets comme aujourd’hui. C’était vraiment beau à voir. On a hâte de voir si Djokovic peut récupérer avant sa demi‐finale contre Medvedev »
Publié le dimanche 4 octobre 2026 à 17:33