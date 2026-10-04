Novak Djokovic a remis les pendules à l’heure en venant à bout d’Alexander Zverev, récent vain­queur de Roland‐Garros et de l’US Open, en quarts de finale de l’ATP 500 de Pékin (6−4, 4–6, 6–4).

Aux commen­taires du match sur Eurosport, Nicolas Mahut a pris énor­mé­ment de plaisir, comme tous les fans de tennis ce dimanche.

« Djokovic a été épous­tou­flant, et Zverev égale­ment. Il faut être deux dans ce genre situa­tion pour réaliser un chef‑d’œuvre. C’est un quart de finale d’un ATP 500 mais vous mettez ce match en finale d’un Masters 1000 ou en Grand Chelem, avec ce niveau de jeu, c’était vrai­ment un chef‑d’œuvre. On a retrouvé le grand Novak Djokovic face à Alexander Zverev qui a réalisé un match prodi­gieux, notam­ment au service. Ils ont été incroyables. Zverev a passé 80% de première balle et Djokovic arrive quand même à le breaker deux fois. Je suis admi­ratif de la perfor­mance de Djokovic quand on sait d’où il vient. Ses deux premiers matchs du tournoi étaient pous­sifs, labo­rieux et aujourd’hui il était en mission. Il avait envie de se prouver qu’il était encore capable de battre les tous meilleurs. Quelle perfor­mance ! J’avais un gros doute sur le fait qu’on puisse atteindre des sommets comme aujourd’hui. C’était vrai­ment beau à voir. On a hâte de voir si Djokovic peut récu­pérer avant sa demi‐finale contre Medvedev »